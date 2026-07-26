לקראת הריסה | לוחמי צה"ל מיפו בתי המחבלים מהפיגוע הרצחני בשומרון

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כוחות צה"ל ושב"כ בפיקוד חטיבת שומרון פעלו ביממה האחרונה במרחב כפר תל במסגרת פעילות מבצעית נרחבת לסיכול טרור, במהלכה מופו בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הקטלני שלשום. המיפוי מהווה שלב ראשון בהיערכות לאטימה זמנית של הבתים, כצעד מקדים להריסתם המלאה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בו נפלו רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד. המחבל חוסל מיד לאחר הפיגוע על ידי כוחות צה"ל שהגיעו לזירה. במקביל, מופה גם ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע, ונעצר לאחר מכן על ידי לוחמי דובדבן בפעילות מבצעית בעיר שכם.

( צילום: דובר צה"ל )

בתיהם של שני המחבלים מופו באופן מפורט, עבור היערכות לאטימה הזמנית של הבתים. האטימה הזמנית צפויה להתבצע כצעד מקדים להריסתם המלאה של הבתים, בהתאם למדיניות שנקבעה בעקבות פיגועי טרור קטלניים. ההחלטות בעניין האטימה הזמנית יתקבלו בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור, הכולל את כלל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות. נקמת האצטדיון: צפו בתיעוד ההיסטורי - כך נמחק הסמל של חסן נסראללה ב. ניסני | 15.07.26 1 כזכור, בפיגוע הקטלני שהתרחש במרחב כפר תל נפלו שני חללי צה"ל: רס"ן יובל עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש בחיל התותחנים, ורס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד, בן 32 מיצהר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים. בניהו מלט היה תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב.

( צילום: דובר צה"ל )

מדיניות הריסת בתים - צעד מרכזי במאבק בטרור

מדיניות הריסת בתי מחבלים מהווה כלי מרכזי במאבק של מערכת הביטחון בטרור. במקרים רבים, צה"ל מבצע תחילה אטימה זמנית של הבית, המונעת כניסה ושימוש במבנה, וזאת כצעד מיידי בעקבות פיגוע. לאחר מכן, בהתאם להחלטות הרשויות ולהליכים המשפטיים הנדרשים, מתבצעת הריסה מלאה של המבנה.

בעקבות הפיגוע הקטלני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו על שורת צעדים נרחבת, הכוללת הריסה מיידית של בית המחבל ופעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור ברחבי יהודה ושומרון. כמו כן, הכריז צה"ל על עוצר יציאות ברחבי הגזרה והחל בהיערכות ביטחונית מוגברת.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל". הפעילות המבצעית במרחב כפר תל ממשיכה, כאשר כוחות הביטחון פועלים למניעת פיגועים נוספים ולסיכול תשתיות טרור באזור.