נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף סרטון מזויף הטוען כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג׳ה מלוני מתכוונת "להשים את איטליה קודם לאירופה" ולצמצם את התמיכה באוקראינה | בו בזמן, הממשל האמריקני דוחף להטלת מכסים בשיעור שובר שיאים על ייצוא הפסטה - מה שגרם להתקפות חריפות במערכת הפוליטית האיטלקית וללחץ גדול על מלוני | ממשלת איטליה מבהירה: "המגעים מתנהלים רק ברמה האירופית", אך האופוזיציה דורשת תשובות מיידיות (בעולם)
הסכם הסחר שנחתם בין וושינגטון לבריסל נכנס לתוקף: ארה"ב הכניסה לתוקף רטרואקטיבית את שיעור המכס החדש על רכבי יבוא מהאיחוד האירופי, במקום 27.5% שנגבו עד כה | מניות יצרניות הרכב הגרמניות זינקו בבורסה של פרנקפורט, ועולם הרכב באירופה נושם לרווחה | ההסכם כולל גם התחייבויות הדדיות בתחומי תעשייה, השקעות ואנרגיה, ונועד לחזק את שותפות הסחר בין הגושים בתקופה של מתיחות ומלחמות סחר עולמיות (רכב)
רשות המיסים הכריזה על נוהל חדש לגילוי מרצון, שיאפשר למשתמטי מס להודות בהעלמות, לשלם את חובם - ולהימנע מהליך פלילי | ההליך, שגובש לאחר מאבק ממושך מול משרד המשפטים, יהיה בתוקף לשנה בלבד ויסומן כמבצע אחרון מסוגו | הבקשות יוגשו בטופס מקוון ויחולו על כלל סוגי ההכנסות, כולל נכסים דיגיטליים | הנוהל החדש מבטא הקשחה משמעותית לעומת נהלים קודמים, עם ביטול האפשרות להגשה אנונימית והחמרת תנאי הדיווח (חדשות בארץ)
החלטה אמריקאית מפתיעה להטיל מכס כבד על מטילי זהב בשוקי הסחורות, פוגעת בעיקר בשווייץ – אחת מיצואניות הזהב הגדולות ביותר לארה"ב. המשקיעים חוששים להמשך היציבות בשוק ובתפקודו של בורסת הסחורות בניו-יורק (כלכלה)
הבית הלבן הודיע הלילה כי החל מהיום יוטל מכס של 15% על מוצרים שמיובאים מישראל לארה"ב, במסגרת תוכנית המכסים של ממשל טראמפ | מדובר בהכבדה על היצוא הישראלי, אך שיעור המכס נמוך מהסף שנקבע למדינות אחרות. נמשכים המגעים להסכם סחר חדש (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב שארה"ב ואירופה הגיעו להסכמות מסגרת לקראת הסכם סחר בין הגופים | לפי ההסכמות, ארה"ב תגבה מכס של 15% מאירופה, ומדינות היבשת ירכשו תוצרת אמריקנית; כולל אנרגיה, השקעות וציוד צבאי | בכך הצליחה אירופה לעקוף את הדד-ליין שנקבע לראשון באוגוסט - יום שישי הקרוב (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי התרחשה "התקדמות" בשיחות שקיימה ארה"ב עם סין בשוויץ | השיחות התקיימו ברקע מלחמת סחר היסטורית בין שתי המדינות, שהביאה לזינוק במכסים אל מעל ל-120% (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה למדיניות המכסים החדשה שלו, וגם לירידות החדות בבורסה האמריקנית | למרות מחיקה של טריליוני דולרים תוך ימים, טראמפ הסביר שהמכסים הם "תרופה" שאינה תמיד ערבה, אך נדרשת (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם שר המסחר של ארה"ב, הווארד לוטניק, במטרה לקדם מכסים נמוכים יותר על ישראל לאחר הכרזתו של טראמפ בשבוע שעבר | מלשכת ראש הממשלה נמסר שהפגישה התנהלה "ברוח טובה" - כך זה נראה | בתוך כך, בישראל הופתעו מהפגישה הבהולה שיזם הבית הלבן, האם ייתכן שנושא המכס הוא רק תירוץ לאירוע גדול יותר? (מדיני)
יותר מ-50 מדינות מבקשות מארה"ב להיכנס בהליך של משא ומתן על המכסים הגבוהים שהטיל הנשיא טראמפ | רק ביומיים האחרונים, מאז הכריז טראמפ על המכסים החדשים, הספיקו המניות בארה"ב לצנוח בכ-10%, מה שמעיד על פגיעה כלכלית, לכל הפחות זמנית, שהובילה ההודעה של הבית הלבן (חדשות, בעולם)
27 מדינות האיחוד האירופי דנו ביניהן בשבועות האחרונים מה תהיה תגובת האיחוד למהלך המכסים של טראמפ, לאחר שכבר זמן קצר לאחר השבעתו, ידעו האירופאים כי הם הכתובת הבאה | אירופה מכינה סנקציות נגד ארה"ב, ומכסי נגד שייקרו את הסחורה האמריקנית באירופה (בעולם)
שר האוצר והצוות המקצועי יתכנסו היום כדי לבחון את ההשלכות המעשיות של החלטת הבית הלבן להטיל מכס בשיעור של 17% על הסחורות המיובאות מישראל | לפי ההערכות ההחלטה תשפיע על היקף הייצוא מישראל לארה"ב ועל שווי המותגים הנסחרים (חדשות, בארץ)
נשיא ארה"ב החליט באופן דרמטי להטיל מכס בשיעור של 17% על מוצרים המיובאים מישראל | מול זה אתמול חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו שמבטל את כל המכסים על יבוא מארה"ב. המהלך תואם עם ראש הממשלה נתניהו, ושר הכלכלה, ברקת ( בעולם, כלכלה)
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