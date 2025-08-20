החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס | אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | בנוסף, אבו חסנה עסק לאורך המלחמה בהטמנת מטענים וקידם מתווי טרור כדי לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב (צבא)
שורדי השבי עומר שם טוב, מיה ואיתי רגב יחד בכיכר החטופים: ״אנחנו פונים למקבלי ההחלטות: הכוח להשיב את החטופים נמצא בידיים שלכם. אתם אלו שיכולים וצריכים להחזיר אותם עכשיו. כל דקה שהם שם היא נצח. הבטחתם שלא תשקוט מדינת ישראל עד שכל החטופים ישובו הביתה. אז תקיימו. תחזירו את כולם. עכשיו!״ (חטופים)
עומר שם טוב, שחזר מהגיהנום בעזה אחרי כ-500 ימים, סיפר באירוע הצדעה שנערך לכבודו בארגון קשר יהודי, חשף כיצד הצליח לעשות קידוש בשבי מידי ליל שבת, מבקבוק קטן של מיץ ענבים שלא נגמר ולא התקלקל | צפו (חדשות בארץ)
שמונה חטופים ששוחררו מעזה, קיימו ביקור מיוחד בבית הלבן ונועדו עם הנשיא טראמפ, שהוציא אחרי המפגש הודעה חשובה נגד חמאס | לאחר הביקור, הוזמנו שורדי השבי לנאום של טראמפ בקונגרס, אך שם חלק מהם נחלו אכזבה כשטראמפ כמעט ולא התייחס לנושא החטופים; "מקווים שלא נמאס לו כבר" (חדשות בעולם)
שורדי השבי יאיר הורן, עומר שם טוב, בני הזוג קית' ואביבה סיגל, קיבלו היום הזמנה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום שלישי בבית הלבן, לצד אלי שרעבי שהוזמן מוקדם יותר | הם הוזמנו גם להשתתף בנאום "מצב האומה" שייערך בקונגרס ביום שלישי (חדשות, בעולם)
משפחותיהם של שורדי השבי ששוחררו אתמול מגיהנום החמאס מסרו הערב הצהרות לתקשורת מבתי החולים איכילוב ובילינסון | סיגי, אמו של אלי-ה כהן אמרה: "תודה ראשונה לבורא עולם שהחזיר לי את אלי-ה שלי, תודה אבא!" | הציטוטים המלאים והקורות מהשבי (חדשות)
שורד השבי, עומר שם טוב, משחזר את הימים הקשים בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה וחושף כי מאז היום החמישים של המלחמה שהה לבדו ורוב הזמן במנהרות | המחבלים אילצו את עומר להתחפש לאישה מוסלמית במעברים בין מקומות המסתור ברצועה | משפחתו מתרגשת: "תודה לבורא עולם, לעם ישראל על התפילות, תודה לחיילים שהקריבו" (חדשות, בארץ)
אמו של עומר שם טוב, זעקה הבוקר בוועדת החוץ והביטחון: "שואה זה משהו שאנחנו מכירים לא מתוך ארצנו. שם הרעיבו אותנו וטבחו בנו. איך זה יכול להיות שבשנת 2025 אנשים מוחזקים בתנאים תת אנושיים?" | צפו בתיעוד כואב (חדשות בארץ)