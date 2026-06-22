כן יאבדו סופו הגיע: חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס | אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | בנוסף, אבו חסנה עסק לאורך המלחמה בהטמנת מטענים וקידם מתווי טרור כדי לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב (צבא)