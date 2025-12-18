מחזה משובב לב בשדה החיטים בניו ג'רזי: האחים האדמו"רים מסערדאהעלי ווויען הגיעו לקציר חיטים לקראת חג הפסח של שנת תשפ"ז | האדמו"ר החסידי ישב שעות בשדה בבגד כהה ייחודי ובדק את החיטים, ואחיו הצטרף בהמשך לשיחת תלמידי חכמים עלי שדה • תיעוד מרהיב (חסידים)
הגה"צ גאב"ד וויען המתגורר בווילאמסבורג ושהה בארה"ק בימים הראשונים של ימי החנוכה לרגל היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, הדליק נרות חנוכה בבית האכסניה בעיה"ק ירושלים, כשבמקום מסתופפים המוני מעריציו ותלמידיו משכבר הימים | בסיום מעמד ההדלקה נשא ופלפל הרב בהלכה ובאגדה יחד עם התלמידים | צפו (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
ממרומי גילו, טרח השבוע האדמו"ר מסערדאהעלי, ונסע לשדה חיטים גדול בארה"ב, שם קצר ברינה את החיטים לקראת חג הפסח תשפ"ו | לדברי הנוכחים במקום, האדמו"ר, אשר ידוע כאחד מגדולי הפוסקים בבורו פארק, טרח במשך מספר שעות תחת שמש קופחת לקצור את החיטים בהידור, ורק בסיום העבודה הלך לנוח קמעא, בשיא הקצירה נפגש האדמו"ר עם אחיו הגה"צ גאב"ד וויען, אשר גם בא לקצור חיטים, ונועדו לשיחה באמצע השדה | צפו בתיעוד (חסידים)