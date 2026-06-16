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בִּימֵי קְצִיר חִטִּים

תחת השמש הקופחת בני ג'רזי | מדוע פשט זקן הפוסקים החסידיים את הבגד השחור?

מחזה משובב לב בשדה החיטים בניו ג'רזי: האחים האדמו"רים מסערדאהעלי ווויען הגיעו לקציר חיטים לקראת חג הפסח של שנת תשפ"ז | האדמו"ר החסידי ישב שעות בשדה בבגד כהה ייחודי ובדק את החיטים, ואחיו הצטרף בהמשך לשיחת תלמידי חכמים עלי שדה • תיעוד מרהיב (חסידים)

האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)

מחזה משובב לב בניו ג'רזי שבארה"ב, השבוע נצפו האחים האדמו"רים מסערדאהעלי ווויען כשהם מגיעים יחד לקצור ברינה חיטים לקראת חג הפסח תשפ"ז, באזורים ייעודיים בניו ג'רזי שבהם אין הגשמים מצויים בימות הקיץ (כידוע, בשונה מארצנו הקדושה והמבורכת שבה הגשמים יורדים בעיתם, בחו"ל מצויים גשמים לאורך כל ימות השנה, דבר המצריך זהירות מיוחדת בקציר חיטים למצה שמורה).

האח המבוגר, האדמו"ר מסערדאהעלי, גדול הפוסקים החסידיים בארצות הברית, נצפה כשהוא יושב בשדה במשך שעתיים תמימות תחת השמש הקופחת, ובודק בדקדוק רב ובאופן אישי את הסחורה.

הנוכחים מציינים כי האדמו"ר לבש בגד מיוחד, כהה אך לא שחור. מדובר במלבוש ייחודי שהאדמו"ר לובש לעת הזו כבר שנים ארוכות, בשל החום הכבד ותחת ההיגיון שכידוע בגד שחור מושך את קרינת השמש ומגביר את עומס החום.

לקראת סיום מלאכת הקצירה, הגיע אל השדה גם אחיו, האדמו"ר מוויען, והצטרף אליו. הנוכחים והמלווים זכו לחזות במחזה מרהיב, כאשר שני האחים האדמו"רים עמדו יחד בלב השדה והרחיבו בדברי תורה, הלכה ואגדה סביב מנהגי הקציר והמצוות התלויות בו, ונהנו משיחתם של תלמידי חכמים עלי שדה.

האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
האחים האדמו''רים מסערדאהעלי ווויען בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)

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