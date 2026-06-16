מחזה משובב לב בניו ג'רזי שבארה"ב, השבוע נצפו האחים האדמו"רים מסערדאהעלי ווויען כשהם מגיעים יחד לקצור ברינה חיטים לקראת חג הפסח תשפ"ז, באזורים ייעודיים בניו ג'רזי שבהם אין הגשמים מצויים בימות הקיץ (כידוע, בשונה מארצנו הקדושה והמבורכת שבה הגשמים יורדים בעיתם, בחו"ל מצויים גשמים לאורך כל ימות השנה, דבר המצריך זהירות מיוחדת בקציר חיטים למצה שמורה).

האח המבוגר, האדמו"ר מסערדאהעלי, גדול הפוסקים החסידיים בארצות הברית, נצפה כשהוא יושב בשדה במשך שעתיים תמימות תחת השמש הקופחת, ובודק בדקדוק רב ובאופן אישי את הסחורה.

הנוכחים מציינים כי האדמו"ר לבש בגד מיוחד, כהה אך לא שחור. מדובר במלבוש ייחודי שהאדמו"ר לובש לעת הזו כבר שנים ארוכות, בשל החום הכבד ותחת ההיגיון שכידוע בגד שחור מושך את קרינת השמש ומגביר את עומס החום.

לקראת סיום מלאכת הקצירה, הגיע אל השדה גם אחיו, האדמו"ר מוויען, והצטרף אליו. הנוכחים והמלווים זכו לחזות במחזה מרהיב, כאשר שני האחים האדמו"רים עמדו יחד בלב השדה והרחיבו בדברי תורה, הלכה ואגדה סביב מנהגי הקציר והמצוות התלויות בו, ונהנו משיחתם של תלמידי חכמים עלי שדה.