ישראל וצרפת כבר לא – אבל בעבר הרחוק, הם היו שם בשבילנו | על פי פרסומים זרים, מפעל הטקסטיל שלנו חב את חייו לא רק למהנדסים ולטכנאים, אלא לכמה דמויות פוליטיות מצרפת | אלו ימים שבהם "הזקן" ותלמידו שמעון פרס יצרו אטום כמעט יש מאין – זהו סיפור של דאגה עמוקה למדינה שזה עתה קמה, ועל כוחה שובר השוויון של דיפלומטיה במיטבה (מגזין)
לרגל
יום ההילולא של הרב ישראל אריה לייב
שניאורסון, שחל בי"ג
אייר | שורות קצרות לדמותו
המיוחדת של אחיו העילוי של הרבי מחב"ד
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על
לימוד תורה בעיון נמרץ ושליטתו המדהימה
במחקר |
מנהגו
של הרבי לומר אחריו קדיש וההסבר הנפלא על
שמו |
“התגבר
כארי"
(יהדות
ואקטואליה)
באופן חריג, קטאר דורשת להטיל פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על כל מתקני הגרעין של ישראל וקוראת לצרף את ישראל לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני | בנוסף, בדוחא מגנים את הפעולות בישראל נגד מוסדות האו"ם ברצועת עזה וסילוק אונר"א (בעולם)