בשיחת חיזוק מרוממת בישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים, עמד ראש ישיבת מיר על יסודות יראת השמים והעבודה על הלב • "אם אדם לא יעבוד על הלב – כל הלימוד לא יועיל" • "המצוות הן שלוחי הקב"ה – מכבדים אותן או מבזים חלילה" • התמלול המלא
בשיא ימי החנוכה, התכנסו למעלה מאלף אבות ובנים למבצע לימוד חסר תקדים, בסיומו נחגג סיום הש"ס מספר פעמים בערב אחד • האורח המיוחד, ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי ריתק את הילדים • צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו השבוע בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת | במהלך השמחה נצפה האדמו"ר בריקוד עם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, וכן בדבקות בעת שירת 'ועוד יותר טוב' | צפו בתיעוד (חרדים)
תלמידי ישיבת "אורחות חיים" יצאו למסע התעלות רוחני בעיה"ק ירושלים לקראת הימים הנוראים, במהלך הביקור הגיעו לסיור בהיכל ישיבת מיר המעטירה, שם זכו לשמוע דברי נועם מפי ראשי הישיבה | בהמשך שפכו שיח על יד אבני הכותל המערבי, בתפילה ובתחינה שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה (עולם הישיבות)
במעונם של גדולי הרבנים שררה קורת רוח רבה, עת עלו למעונם תלמידי כתה ג', מת"ת 'חניכי התורה - תורת יהושע' בבאר שבע, כדי לעמוד בכור המבחן על כל החומר שלמדו במהלך השנה החולפת - תשפ"ה | הרבנים הביעו התפעלותם מידיעתם הנרחבת של ילדי החמד בחומר, והאצילו עליהם ברכות לרוב (חרדים)
במלאת ז"ך שנים להסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', התאספו תושבי בני ברק, לעצרת חיזוק והתעוררות לזכרו של האי צדיק| המעמד התקיים בבית מדרשו של המקובל הגאון רבי נתן בן סניור, רו"מ 'בני ציון', ובהשתתפות חבר המועצת הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', והגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר המעטירה (חרדים)
ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, המה אדם בימי חול המועד, במהלך הימים עלו ובאו המוני תלמידים להקביל פני הרב ברגל, וראש הישיבה מצידו לא נשאר חייב, ונשא ופלפל עימם בדברי תורה ואגדה מהלכות החג, תוך שהוא מכבד את הנוכחים בכיבוד קל | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי, טרח והגיע היום, יום ראשון של חוה"מ פסח, לעיר האבות - באר שבע, לביקור חג במעונו של ראש ישיבת 'תורה אור' הגאון רבי אברהם מיכאל מאמאן | הרב קידמו ברוב כבוד, והרחיבו יחדיו בנועם שיח בדברי תורה ואגדה מרום מעלת הימים הנשגבים של ימי חג החירות | צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)
ממרומי גילו המופלג טרח ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, להגיע ולאפות מצותיו בהידור רב לקראת חג הפסח | ראש הישיבה עסק בעסק המצות מהלישה ועד אחר האפייה, בסיום העבודה הפריש חלה כנהוג, והאציל מברכותיו לכלל העובדים והמסייעים לדבר מצווה (חרדים)
הישיבה הירושלמית הכניסה ספר תורה, לעילוי נשמת שני בוגריה שהשתתפו במלחמת חרבות ברזל ונפלו בה | כתיבת האותיות נערכה בבתי גדולי ישראל | בסעודה של מצווה, השתתפו ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי והרב הראשי הרב דוד לאו | סיקור ותיעוד נרחב (חדשות חרדים)