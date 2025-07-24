חברת ‘ימות המשיח’ טענה ללשון הרע חמור נגדה, לאחר שהאשימה את החברה המתחרה, בהפעלת קווים קוליים ובפיזור פאשקווילים | "ככל שיתעוררו מחלוקות עתידיות לרבות בשאלת הפיצוי בגין אי-הסרת קווי לשון הרע – הן יתבררו במסגרת דין תורה, ולא בערכאות" | מהלך הדיון, והכרעת שופטי ביהמ"ש: הפרטים המלאים (חרדים)
רבי
בנימין זאב מזברז' זצ"ל
שיום
פטירתו חל בג’ בניסן – כיכר השבת עם שורות
קצרות על דמותו של צדיק תמים,
מגדולי
האדמו"רים
בדורות הראשונים של תנועת החסידות שראה
אך טוב וחסד בכל יהודי באשר הוא | "וגילו
בצדיקים"
(יהדות
ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ח
עסקו השבוע באמירה ייחודית של האמורא
עולא – האם בזמן ביאת המשיח יבואו ייסורים
כה גדולים שמוטב לא לראות את פני המשיח?
| טובת הכלל על פני טובת
הפרט וגם את וודאי יעירו שהמשיח יבוא ומי
יישאר לישון?
(יהדות הדף-היומי)