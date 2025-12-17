"מועצת המעבר" השולטת בדרום תימן ובנתיבי השיט הקריטיים בים האדום, מעבירה מסרים ישירים לירושלים | ההצעה: ברית אסטרטגית נגד איראן, תמורת הכרה בשאיפתם לעצמאות וגשר לממשל טראמפ | האם ישראל בדרך לשותפה חדשה בבאב אל-מנדב? (בעולם, מדיני)
סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה עדכנה בשעה האחרונה כי הספינה היוונית, שנפגעה מוקדם יותר היום מטילים ומירי כשעברה במרחק של עשרות ק"מ מנמל ח'ודידה הנשלט על ידי החות'ים, החלה לשקוע עקב מים שחדרו לספינה (בעולם)
גורם מטעם החות'ים שוחח עם סוכנות הידיעות 'רויטרס', שב והבהיר כי ישראל אינה כלולה בהסכם שנחתם עם ארה"ב | הגורם גם הוסיף שהמתקפות על ספינות בים האדום עשויות להימשך, מה שיגרום ככל הנראה לארה"ב לחזור ולתקוף (מדיני)
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה בשם שני בכירים אמריקנים כי מטוס קרב אמריקני מסוג F-18 נפל מנושאת המטוסים "הארי טרומן" למי הים האדום | זהו המקרה השני תוך כשבוע שבו מטוס קרב אמריקני נופל לים מנושאת המטוסים, שמוצבת באזור כחלק מהמאמץ הצבאי שלה נגד החות'ים (בעולם)