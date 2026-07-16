מקורות באיראן ובאזור מסרו היום (חמישי) כי טהרן הורתה לתנועת החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום, כך על פי דיווח דרמטי שפורסם ברויטרס. ההיערכות האיראנית מגיעה כתגובה לאפשרות שארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל של הרפובליקה האסלאמית, צעד שעלול להוביל לאיום משמעותי על אספקת האנרגיה העולמית.

על פי גורמים המקורבים למורדים החות'ים, נציגים של משמרות המהפכה האסלאמית השוהים כבר בתימן הם שיקבעו את העיתוי המדויק לחסימת מצר באב אל-מנדב. המורדים השלימו את כל ההכנות הנדרשות ופרסו טילים וכלי טיס בלתי מאוישים באזורים השולטים על נתיב השיט, וכעת הם ממתינים לקבלת הפקודה המבצעית מטהרן.

שני צירי ייצוא מושבתים במקביל

חסימת נתיב הים האדום תותיר את שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון מושבתים במקביל, מאחר שמצר הורמוז כבר סגור לחלוטין. מצב זה עלול להחמיר באופן דרמטי את משבר האנרגיה העולמי, במיוחד לאור העובדה ששבעה אחוזים מאספקת האנרגיה העולמית עוברים כעת בים האדום.

ערב הסעודית, שהסיטה שבעים אחוזים מיצוא האנרגיה שלה לנמל ינבוע שבים האדום, עוקבת בדאגה רבה אחרי התיאום ההדוק בין טהרן לחות'ים. אנליסט המזרח התיכון טורביורן סולטבדט הסביר כי "אם הלחימה תתגבר ותזלוג לתשתית היצוא ולמשלוחים בים האדום, היא תאיים על הנתיב החלופי הגדול היחיד ליצוא נפט מהאזור".

לחץ כלכלי על הממשל האמריקאי

גורמים אזוריים מציינים כי טהרן מנסה להפעיל לחץ כלכלי כבד על הממשל האמריקני באמצעות ייקור עלויות האנרגיה העולמיות. אחד המקורות הבהיר כי חסימת נתיב המים אינה דורשת מאמץ מורכב והוסיף כי "כל אדם עם רובה יורה יכול להפריע למשלוחים. אתה לא חייב להחזיק בטילים מתוחכמים כדי להפריע למשלוחים".