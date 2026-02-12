מפסגת הבארוק הפרוסי לתהומות השכחה: מסע בלשי בעקבות יצירת המופת האבודה שנותרה אחת מהתעלומות הגדולות בהיסטוריה | בין הוד מלכותי, ביזה נאצית ואובססיה אנושית שאינה יודעת שובע להרפתקאות, אוצרות וסודות אבודים (מגזין בבלי)
ארבע שנים של לחימה חסרת רחמים הובילו למניין נפגעים מזעזע של כ-2 מיליון בני אדם, היקף אבדות ששום מעצמה גדולה לא חוותה כמותו מאז מלחמת העולם השנייה | בעוד תקיפות על רכבות נוסעים ותשתיות אזרחיות מחריפות את הטרגדיה האנושית, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים בצל המציאות המדממת שמאיימת לשבור שיאים טרגיים נוספים (חדשות בעולם)
אירופה חותרת לעדכון האמנה לזכויות האדם בת 75 השנים, במטרה לתת למדינות יותר שיקול דעת בנוגע להגירה בלתי חוקית | המהלך מגיע על רקע עלייה בלחץ הפוליטי מצד מפלגות ימין ומדינות המבקשות להגביל את הזכויות המשפטיות של מהגרים (חדשות בעולם)
"מרווין קרש, אחד הווטרנים היהודים האחרונים מדור הפלישה לנורמנדי, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-100 גאה ביהדותו | בטקס באנדרטת הזיכרון הלאומית בבריטניה הניח זר לזכר חבריו לנשק והדגיש: "היהדות תמשיך להיות השראה" (חדשות בעולם)
מלחמת העולם השנייה עומדת להסתיים ויפן נושמת את נשימותיה האחרונות | שלוש שנים אחרי מתקפת הפתע בפרל הארבור, יפן משנה כיוון ומאמנת צבא של מתאבדים מעופפים שטופי מוח | חזרנו שוב ליומני טייסי הקמיקזה שחלקם אהבו את החיים, חששו מן המוות, ולא תמיד רצו למות למען הקיסר | וגם סיפורו של הקמיקזה האחרון, שפספס והחטיא את המטרה | "תהדקו חגורות" (מגזין כיכר)
בנוכחות עשרות אלפי תושבים, עשרות מנהיגים מרחבי העולם ותוך תצוגת נשק מרהיבה, סין ערכה מצעד צבאי מרשים לציון 80 שנה לניצחון על יפן במלחמת העולם השנייה | המצעד שחשף למערב כלי נשק חדישים של סין, מהווה יותר מרמז ליכולותיה ולארסנל הגרעיני שלה | נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עקץ את נשיא סין וכתב: "תמסור את ברכותיי החמות לפוטין ולקים כשתזממו יחד נגד ארה"ב" (בעולם)
מעל לשמונים שנה לאחר מתקפת פרל הארבור,
אוניית המערכה
USS אריזונה ממשיכה להוות אתגר סביבתי משמעותי, עם דליפות נפט פעילות | הצי
האמריקני מסר: כי הוא פועל בנחישות לשימור האונייה והגנה על הסביבה הימית הסמוכה
(מעניין)
שורדת השבי אמילי דאמרי הטיחה ביקורת בראש ממשלת בריטניה: "אם הוא היה בשלטון במלחמת העולם השנייה, הוא היה פועל להכרה בכיבוש הנאצי במדינות כמו הולנד, צרפת או פולין? זו לא דיפלומטיה - זה כישלון מוסרי. תתבייש" (חדשות)
פצצות גרעיניות הן מכלי הנשק ההרסניים ביותר שהאנושות פיתחה, עם השפעות מיידיות של גל הדף, קרינה תרמית ומייננת, לצד נזקים סביבתיים ובריאותיים מתמשכים | מהפצצות על הירושימה ונגסקי ועד לניסויים באיי מרשל ובקזחסטן – ההיסטוריה מספקת עדויות מצמררות להיקף ההרס, האבדות והסבל האנושי שגורם נשק זה |ננסה לסקור את מכלול ההשפעות של פיצוץ גרעיני, הדוגמאות ההיסטוריות הבולטות, ואת הסכנה המתמדת הטמונה בנשק גרעיני לעתיד האנושות והעולם כולו (בעולם)