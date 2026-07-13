בצעד חסר תקדים מאז תום מלחמת העולם השנייה, יפן החלה לקדם מהלכים להקמתו של גוף מודיעין מרכזי ומאוחד, תוך הסתייעות במדינות המערב. כך דיווח הבוקר (שני) העיתון "ניו יורק טיימס". המהלך ההיסטורי מתבצע כחלק מהרפורמה הביטחונית המקיפה שמובילה ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, שנכנסה לתפקידה בשנת 2025 ומחזיקה בעמדות ניציות ותקיפות במיוחד כלפי סין.

על פי הפרסום, גורמים רשמיים ביפן ומדינות נוספות ציינו כי במהלך החודשים האחרונים פנו מנהיגים ודיפלומטים יפנים לבעלות ברית קרובות – ובהן ארצות הברית, אוסטרליה וגרמניה – במטרה לקבל ייעוץ מקצועי בנושאי טכנולוגיה, גיוס כוח אדם וקביעת סדרי עדיפויות להקמת המנגנון החדש. אותם גורמים הדגישו כי המגעים הללו נשמרו עד כה הרחק מעין הציבור.

מצב ביטחוני פגיע

מומחים ששוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" הסבירו כי בהיעדרה של סוכנות מודיעין מאוחדת ומסודרת, גופי ההגנה, המשטרה ומשרד החוץ ביפן אוספים ומנתחים מידע באופן עצמאי, ללא יכולת ממשית לסנכרן ולשתף את המודיעין בין המשרדים השונים. מצב זה מותיר את יפן חשופה ופגיעה במיוחד לפעולות ריגול ולהתערבות מצד מדינות זרות.

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הקמת הגוף הריכוזי היא נדבך מרכזי במאמציה של ראש הממשלה טאקאיצ'י להסיר את המגבלות הביטחוניות והצבאיות שהושתו על המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה, בייחוד על רקע האיומים הגוברים מצד סין, רוסיה וצפון קוריאה. יצוין כי יפן מתמודדת בשנים האחרונות עם פעילות ריגול אגרסיבית מצד מעצמות עוינות, המנצלות את החולשה המבנית במערך המודיעין היפני.

חשיפה מטרידה: מרגלים רוסים פעלו ביפן במשך שנים

דיווח זה מצטרף לחשיפה נוספת של ה"ניו יורק טיימס" מאתמול, לפיה לאורך השנים פעלו ביפן עשרות מרגלים רוסים. לפי הפרסום, המדינה הפכה עבור הקרמלין למוקד מרכזי לרכישת רכיבי נשק מתקדמים, מה שאיפשר לרוסיה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו עליה.

גורמים רשמיים במערב כבר התריעו בפני טוקיו על המחדל, אולם ביפן טרם הגיבו רשמית לטענות. המומחים מעריכים כי החשיפה הזו מחזקת את הצורך הדחוף בהקמת גוף מודיעין מרכזי שיוכל לתאם את המאמצים נגד פעילות ריגול זרה ולסכל ניסיונות חדירה למערכות הביטחון והתעשייה היפניות.