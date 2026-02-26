מאבק משפטי טעון בין הורים חילוני ודתייה על עתיד בנם בן השש הגיע לסיומו בפסיקה חדה. השופטת קבעה כי הילד יעלה לכיתה א' במסגרת תורנית, בניגוד מוחלט לדרישת האב, לאחר שגורמי המקצוע הוכיחו כי זהו רצונו המפורש וטובתו האישית (משפט)
השבוע נעסוק בדיני התכלת בציצית. נראה את מחלוקת הפוסקים, לאיזה צבע התכוונה התורה כאשר ציינה שיש לצבוע פתיל תכלת. עוד נראה מחלוקת ראשונים, כמה חוטים בציצית צריכים להיות צבועים תכלת, והאם גם בזמן הזה יש חיוב חוט תכלת (פרשת השבוע)
שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו אמש לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות | רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ | השוטרים קיבלו תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור, אך למרות המאמצים, לא הצליחו לאתרם (ביטחון)
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לאחר
43
שנים,
הושבה
גופת רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
נעדר
קרב סולטן יעקב,
במבצע
חשאי של המוסד וצה"ל
| אך גם באותו
קרב היו ניסים,
הרב
דוד תורג'מן
שליט"א מרבני
דימונה ולוחמים נוספים שניצלו בזכות "הציצית" | (יהדות,
ואקטואליה)