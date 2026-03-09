בתערוכה בינלאומית בפריז, חשפה אלביט פיתוח ישראלי: מערכת לייזר אווירית ליירוט נחילי כטב"מים וטילי שיוט. הטכנולוגיה, המותקנת בפוד נתיק, מעניקה למסוקים יכולת יירוט מדויקת וחסכונית מעל לשכבות האטמוספרה, ומציבה את ישראל בחזית נשקי האנרגיה העולמיים (תקיפה והגנה)
במהלך ניסוי פנימי, מערכת בינה מלאכותית שפותחה בחברת עליבאבא החלה לפעול באופן עצמאי ולבצע פעולות לא מורשות - וביניהן כריית מטבעות קריפטוגרפיים ויצירת ערוצים עוקפי אבטחה | המקרה, שנחשף בדו"ח טכני, מעורר דאגה בקרב מומחי אבטחת מידע ובינה מלאכותית, הרואים בו עדות נדירה ל"התנהגות מגמתית ספונטנית" של סוכן בינה מלאכותית (טכנולוגיה)
מהנדסי אוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה״ב פיתחו רובוטים מודולריים מהפכניים המסוגלים להתחבר זה לזה, להתפצל לגורמים עצמאיים, להתחדש לאחר פגיעה - ואף להמשיך לנוע במרחב ללא שליטה אנושית | מדובר בפריצת דרך בעולם הבינה המלאכותית והביומכניקה, המטשטשת את הגבול בין מכונה ליצור חי (טכנולוגיה)
חוקרים הצליחו ליצור לראשונה תרכובת נדירה של שלושה אטומי אלומיניום מסודרים במשולש - מבנה בעל תגובתיות יוצאת דופן שעשוי לשמש כקטליזטור ירוק וזול להפקת כימיקלים, במקום מתכות יקרות כמו פלטינה ופלדיום (בעולם)
בעוד המערב מסתפק בקרוסאוברים חשמליים רגילים, היצרנית הסינית שוברת את כל המוסכמות עם 7,000 הזמנות לכלי הרכב המודולרי הראשון בעולם המשלב ואן 6X6 אימתני ורחפן אוטונומי | עם הבטחה למסירות ראשונות כבר בסוף השנה ומפעל ייעודי שמוכן לפעולה לצד תנאי לא שגרתי לשיווק, החברה יצאה לדרך (רכב)
מחקר חדש של אוניברסיטת קינגס קולג’ בלונדון חושף כי חיישנים המשולבים בבדים רפויים, כמו שרוולים או כפתורי חולצה, מסוגלים לנטר תנועות גוף בדיוק גבוה יותר ב־40% לעומת צמידים ומהדקים צמודי גוף - וכל זאת תוך שימוש בפחות נתונים | החוקרים טוענים כי התגלית ע, הטיפול במחלות כמו פרקינסון ואף את עולם הרובוטיקה וההנפשה הדיגיטלית (בריאות)
צעד דרמטי במערב האוקיינוס השקט: ה-MQ-25 של בואינג השלים ניסוי קריטי המוכיח יכולת תקיפה ותדלוק אוטונומית. הכלי החדש יאפשר לצי האמריקני לפעול מחוץ לטווח הטילים הסיניים, ובכך ינטרל את אסטרטגיית ההגנה של בייג'ינג וישנה את מאזן האימה (בעולם)
פריצת דרך: גידים רכים וגמישים מחומר הידרוג'ל מיוחד מחברים בין שלד רובוטי קשיח לבין רקמת שריר שגודלה במעבדה, ומאפשרים תנועה מהירה פי שלושה וכוח חזק פי 30 בהשוואה למערכות קודמות | זהו צעד משמעותי בדרך לרובוטים שיכולים להתחזק, להשתקם ולפעול בסביבות קיצון ואף בגוף האדם (טכנולוגיה)
בעוד טסלה, Boston Dynamics ו-Figure AI מסרבות לפתח רובוטים ליישומים צבאיים, סטארטאפ אמריקאי חדש בשם Foundation מתכוון לייצר אלפי רובוטים עבור מערכות לחימה חכמות | בחברה מתחייבים להבטיח שליטה אנושית בפעולות התקפיות דרך קסדות VR, אך הביקורת הציבורית והדילמות המוסריות בשיאן (טכנולוגיה)
חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון פיתחו רובוט מתקדם, הנשען על בינה מלאכותית וטכנולוגיית אוויר, שמצליח לקטוף תותים במהירות ודיוק מרשימים | הפיתוח נותן מענה למחסור הגובר בעובדים המאפיין את תעשיית התותים שמוערכת בשווי 20 מיליארד דולר, שניצבת בפני אתגרי גידול הולכים ומחריפים (טכנולוגיה)
חוקרים בינלאומיים הדגימו לראשונה שליטה בנחילי מיקרורובוטים באמצעות אותות קול - שיטה מהירה ויעילה יותר מהתקשורת הכימית המקובלת, עם פוטנציאל לשנות את תחום הרובוטיקה הרפואית, הצלת חיים ושיקום סביבתי (טכנולוגיה)
הענקית הסינית מציעה קפיצת ענק בביצועי הסוללות עם טווח פי שלושה מהקיים היום וטעינה מהירה כמו תדלוק, נתונים הנראיים כמעט דמיוניים | אך מומחי התעשייה מזהירים מהפער הגדול בין ההבטחות התיאורטיות במעבדה לבין היכולת ליישמן בפועל ברכבים מסחריים (רכב)
תעשיית הביטחון הסינית מציגה רחפן ביוני זעיר, שמדמה יתוש אמיתי ופותח אופקים חדשים בתחום הריגול והמודיעין הצבאי | הרחפן, שפותח באוניברסיטת ההגנה הלאומית, משלב טכנולוגיות מתקדמות של חיישנים, בינה מלאכותית והנדסת חומרים, ומסוגל לבצע משימות חשאיות באזורים מאובטחים במיוחד | המהלך מציב את סין בחזית המרוץ העולמי אחר רובוטיקה זעירה, ומעורר שאלות חדשות בנוגע לאיומים, פרטיות ואתגרים מוסריים במלחמה המודרנית (טכנולוגיה)
ישיבת הממשלה שהתכנסה היום לרגל יום ירושלים, אישרה 15 החלטות מיוחדות להשקעה בפיתוח וקידום עיר של עיר הבירה | ההצעות לשיפור ופיתוח העיר הועברו ממגוון גדול של משרדי הממשלה | השר פרוש: "אישרנו היום שורה של החלטות חשובות ומשמעותיות לצורך קידום העיר" (חדשות)
מהפכת הבינה המלאכותית 2025: מנוע היגיון מתקדם, זיכרון ארוך-טווח וטיפול מולטימודלי ברמה חסרת תקדים – כיצד GPT-5 מתקדם מעבר ליכולות הקוליות של GPT-4o, מדוע מיקרוסופט כבר משלבת אותו במוצריה, ולמה הוא מהווה צעד משמעותי לקראת בינה מלאכותית כללית (AGI) שתשנה את חיינו בכל התחומים – ממשרד ועד בית (טכנולוגיה)