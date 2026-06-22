מהפכה בשמיים: הלייזר הישראלי שמיירט נחילי כטב"מים

נשק לייזר שובר שוויון על מסוקים ( צילום: AI המחשה )

בתערוכת הנשק היוקרתית בפריז שהתקיימה השבוע, חשפה חברת אלביט מערכות פיתוח טכנולוגי שמעורר סערה בקהילה הביטחונית העולמית. המערכת החדשנית, המבוססת על תותח לייזר רב-עוצמה המותקן על גבי פלטפורמות אוויריות, מציעה מענה מהפכני לאיום המרכזי המטלטל את שדות הקרב המודרניים – נחילי הכטב"מים והרחפנים.

ההישג ההנדסי המרכזי טמון ביכולת המזעור: אלביט הצליחה לדחוס מערכת שלמה – הכוללת מנגנוני הכוונה מתקדמים, מערכות קירור ואספקת אנרגיה – לתוך "פוד" (מכל) נתיק. התצורה המהפכנית מאפשרת התקנה מהירה על גבי מגוון רחב של מסוקים ומטוסים קיימים, מבלי צורך בשינויים מבניים משמעותיים. טכנולוגיית סיב אופטי: הפתרון לעוצמה קטלנית בניגוד לטכנולוגיות לייזר קודמות שהתבססו על יחידת לייזר בודדה ומסורבלת, המערכת של אלביט עושה שימוש בטכנולוגיית "לייזר סיב אופטי" מתקדמת. במסגרת הפתרון החדשני, מספר יחידות לייזר משתלבות באמצעות מערך מראות מדויק לקרן אחת קטלנית ומרוכזת. צה"ל שולט במתחם תת קרקעי מבוצר של חיזבאללה - זה מה שנשקל בצבא ב. ניסני | 21.06.26 היתרון המשמעותי ביותר של המערכת נעוץ בעלות התפעולית: כל יירוט מתבצע בעלות אפסית כמעט, בניגוד גמור לעלותם הגבוהה של טילים מיירטים קונבנציונליים. בעידן שבו מדינות מתמודדות עם נחילי כטב"מים זולים, היכולת לבצע יירוטים רבים ללא מגבלה תקציבית הופכת למשנה משחק אסטרטגי.

נשק הלייזר של אלביט ( צילום: משרד הביטחון )

מעל העננים: היתרון האסטרטגי של הפלטפורמה האווירית

אחד האתגרים המרכזיים של מערכות לייזר קרקעיות הוא הפרעות אטמוספריות. עננות, אבק, לחות ותנאי מזג אוויר קשים פוגעים ביעילות קרן הלייזר ומגבילים את יכולת הפגיעה. המערכת של אלביט פותרת בעיה זו באמצעות הפלטפורמה האווירית: הפעולה בגובה רב, מעל לשכבות האטמוספרה התחתונות, מאפשרת קרן יציבה ומדויקת בכל תנאי מזג אוויר.

היכולת הזו הופכת את המסוק או המטוס למעין "מבצר אווירי" נע – פלטפורמת יירוט אקטיבית המסוגלת לסרוק שטחים נרחבים ולנטרל איומים בזמן אמת. בניגוד למערכות קרקעיות סטטיות, הפלטפורמה האווירית יכולה לנוע לאזורי איום משתנים ולספק כיסוי הגנתי דינמי.

ישראל בחזית נשקי האנרגיה העולמיים

ההישג של אלביט מגיע בעיתוי משמעutי במיוחד. בעוד מדינות רבות ברחבי העולם מחפשות פתרונות יעילים להתמודדות עם איומי הכטב"מים המשתכללים, הטכנולוגיה הישראלית מציבה את התעשיות הביטחוניות של המדינה בחזית העולמית בתחום נשקי האנרגיה המכוונת.

היכולת להפוך פלטפורמות משימה קיימות – מסוקים ומטוסים שכבר נמצאים בשירות צבאות ברחבי העולם – למערכות יירוט אקטיביות, מושכת תשומת לב אדירה מצד גורמי ביטחון בינלאומיים. מדובר בפתרון שאינו דורש השקעה במערכות נשק חדשות לחלוטין, אלא משדרג יכולות קיימות.

מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

ההצגה בפריז מסמנת את התחלתה של מהפכה בדרך שבה יתנהלו קרבות אוויר בעתיד. כפי שציינו מומחי ביטחון בתערוכה, השילוב של טכנולוגיית לייזר מתקדמת עם פלטפורמות אוויריות גמישות יוצר יכולת הגנתית חסרת תקדים.

כידוע, התעשייה הביטחונית הישראלית רושמת בשנים האחרונות הישגים מרשימים. רק לפני מספר שבועות דיווח משרד הביטחון על שיא היסטורי בייצוא הביטחוני, כאשר היקף החוזים הגיע ל-19.2 מיליארד דולר. המערכת החדשה של אלביט צפויה לתרום באופן משמעותי להמשך המגמה הזו.

בהקשר רחב יותר, הפיתוח מצטרף לשורה של עסקאות משמעותיות שחתמה אלביט לאחרונה, לרבות חוזה ענק בהיקף של 1.4 מיליארד דולר עם לקוח אירופי מוביל. ההצלחות הללו משקפות את הביקוש הגובר לטכנולוגיה ישראלית מוכחת בשדה הקרב.

המערכת החדשה צפויה להיכנס לשלבי ניסוי מבצעיים בחודשים הקרובים, כאשר גורמים בתעשייה מעריכים כי הביקוש העולמי לטכנולוגיה זו יהיה משמעותי.