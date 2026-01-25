יש רגעים בערב שבת שבהם כבר אין כוח להוציא מיקסר, להפריד ביצים או ללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש עוגות שנראות כמעט חשודות: מערבבים בקערה, שולחים לתנור - ומקבלים עוגת שוקולד רכה, פשוטה ופרווה.
העוגה הזו מתאימה במיוחד למי שרוצה קינוח לשבת בלי להסתבך. אין בה מרגרינה, אין בה ביצים, לא צריך מיקסר, וההכנה עצמה לוקחת בערך 10 דקות. התנור עושה את השאר (אוכל ומתכונים)
יש מאפים טעימים ויש כאלה שממלאים את הבית בריח משכר, נוזל מהם שוקולד חם, והוניל עוטף הכול בשכבה רכה ומנחמת - כזה שכולם שואלים “מי עשה את זה?!”| המאפה הזה נראה כאילו יצא מוויטרינה של מאפייה יוקרתית, אבל בפועל הוא מתחיל מחבילת בצק עלים אחת ומסתיים ב-30 דקות בתנור| השילוב בין קרם וניל עשיר, שוקולד נמס ובצק פריך יוצר מאפה שקשה להפסיק לחתוך ממנו “עוד פרוסה קטנה” (אוכל ומתכונים)
מי היה מאמין שעוגת גבינה כל כך יפה ומגרה יכולה להיות גם כל כך פשוטה? בלי מיקסר, בלי בלגן - רק ערבוב קליל בקערה, ויוצאת לכם עוגה קרמית, נימוחה וריחנית, שנחתכת לריבועים מושלמים. עוגה מושלמת לשבת, לאירוח ולכל רגע שתרצו להרשים בלי מאמץ (אוכל ומתכונים)
מי יכול לעמוד בפני עוגת וופלה מרשימה, עם 7 שכבות דקיקות ופריכות, וביניהן קרם שוקולד עשיר שמתמסמס בכל ביס? זו העוגה שתכבוש את שולחן השמחות — והיא גם קלה להכנה הרבה יותר ממה שנדמה. הנה המתכון שכולם יבקשו ממך! (אוכל ומתכונים)