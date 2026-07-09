בלי מיקסר ובלי ביצים: עוגת השבת שמכינים ב-10 דקות ( צילום: טלי בר )

בעוגות מהסוג הזה, לא מחפשים עוגת שכבות מפוארת או טורט גבוה. זו עוגת שוקולד ביתית, לחה ורכה, שנשענת על שילוב פשוט: קמח, קקאו, סוכר, שמן, מים וחומץ או מיץ לימון.

החומץ או הלימון לא נותנים לעוגה טעם חמוץ. הם עוזרים לתגובה עם הסודה לשתייה, וזה מה שנותן לעוגה את האווריריות שלה. לכן חשוב לא להחליף את הסודה לשתייה באבקת אפייה בלי להבין את ההבדל - כאן הסודה היא חלק מהסיפור.

סועדים 8 זמן הכנה10 דק' רמת קושיקל פרווה

מצרכים

לתבנית עגולה בקוטר 23 ס"מ, או תבנית בינונית דומה:

1 וחצי כוסות קמח לבן

1 כוס סוכר

רבע כוס קקאו לא ממותק

1 כפית סודה לשתייה

חצי כפית מלח

1 כוס מים קרים

6 כפות שמן קנולה או שמן צמחי אחר

1 כף מיץ לימון טרי או חומץ לבן

1 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר 23 ס"מ.

בקערה גדולה מערבבים את הקמח, הסוכר, הקקאו, הסודה לשתייה והמלח. כדאי לערבב היטב כדי שלא יישארו גושים של קקאו או סודה.

בכלי נפרד מערבבים מים, שמן, מיץ לימון או חומץ ותמצית וניל.

שופכים את הנוזלים לקערת היבשים ומערבבים בעדינות רק עד שמתקבלת בלילה חלקה יחסית. לא צריך להקציף, ולא כדאי לערבב יותר מדי. ברגע שאין גושים גדולים - עוצרים.

מעבירים לתבנית ואופים כ-30 דקות, או עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא יבש או עם פירורים לחים.

מוציאים מהתנור ומניחים לעוגה להתקרר לגמרי לפני שמצפים או מפזרים אבקת סוכר.

ציפוי שוקולד פרווה מהיר

אם רוצים להפוך אותה לקצת יותר חגיגית, אפשר להכין ציפוי פשוט:

1 כוס אבקת סוכר

1 כף קקאו

חצי כפית תמצית וניל

3-4 כפיות מים, קפה מוכן או חלב צמחי

מערבבים עד שמתקבל ציפוי סמיך אבל נמרח. אם הוא סמיך מדי - מוסיפים עוד כמה טיפות נוזל. אם הוא דליל מדי - מוסיפים מעט אבקת סוכר.

מורחים על העוגה כשהיא קרה.

הטעות הקטנה שיכולה להרוס

העוגה הזו קלה מאוד, אבל יש בה כלל חשוב: לא לערבב יותר מדי. ברגע שמחברים את הנוזלים עם היבשים, מערבבים רק עד שהבלילה מתאחדת. ערבוב ארוך מדי עלול לגרום לעוגה לצאת כבדה יותר.

עוד דבר חשוב: לא לוותר על מיץ הלימון או החומץ. הם לא שם בשביל הטעם, אלא בשביל המרקם.

בערב שבת, כשצריך עוד משהו מתוק על השולחן ואין זמן להתחיל פרויקט אפייה, זו בדיוק העוגה ששווה לזכור.

בתאבון!

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