יש רגעים בערב שבת שבהם כבר אין כוח להוציא מיקסר, להפריד ביצים או ללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש עוגות שנראות כמעט חשודות: מערבבים בקערה, שולחים לתנור - ומקבלים עוגת שוקולד רכה, פשוטה ופרווה.
העוגה הזו מתאימה במיוחד למי שרוצה קינוח לשבת בלי להסתבך. אין בה מרגרינה, אין בה ביצים, לא צריך מיקסר, וההכנה עצמה לוקחת בערך 10 דקות. התנור עושה את השאר (אוכל ומתכונים)
הבצק הכי פריך שתפגשו, מילוי שוקולד עמוק וזילוף לבן דקיק שנותן את הטאץ' של הקונדיטוריה.הן נראות כמו מיליון דולר אבל עשויות מרכיבים שבאמת עושים טוב בגוף, בלי טיפה של מרגרינה או קמח לבן.השנה לא צריך לבחור בין המזיק לבריא - פשוט חוטפים אחת או שלוש ישר מהמגש (אוכל ומתכונים)
בין משלוח מנות אחד לשני, כשהמטבח עמוס והזמן דוחק, מצאנו לכם את התוספת המושלמת לסעודה: פרחי כרובית צלויים בתיבול עמוק, עם קראנץ' מפתיע ומראה חגיגי שיגנוב את ההצגה על השולחן. בונוס: אפשר להכין אותה גם כשהילדים נתפסים לכם על הכתף (אוכל ומתכונים)
כשריח הפסטרמה המעושנת פוגש את המתיקות המשכרת של המשמש והקראנץ' הממכר של הכרוב, נוצר "ונהפוך הוא" קולינרי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. המיני-טאקו הצבעוניים האלו הם בדיוק הביס המפתיע והחגיגי שיגרום לאורחים שלכם לעצור באמצע סעודת הפורים ולשאול: "מה זה הדבר המטורף הזה? (אוכל ומתכונים)
יש רגעים שבהם המטבח הופך לממלכה של ריחות משכרים, וזה בדיוק מה שקורה כשמטגנים את כדורי הבצק האלו. לא מדובר בעוד לחם שום רגיל, אלא בביסים קטנים של אושר - מעטפת פריכה וזהובה, פנים רך כמו ענן, ובמרכז "הפתעה" של גבינה שנמתחת עד לאוזן. מגישים את זה חם, טובלים ברוטב עגבניות פיקנטי ומחסלים את הכדורים (אוכל ומתכונים)
מכירים את הרגע הזה ב-20:00 שהגוף מתחנן למשהו מתוק, אבל אתם לא רוצים להרוס את התזונה? תעצרו הכל. המתכון הבא הולך לשנות לכם את החיים: כדורי אנרגיה עשירים בחלבון, ללא סוכר מעובד ובלי להדליק את התנור אפילו לרגע. השילוב בין חמאת בוטנים קרמית, תמרים בשרניים וציפוי אגוזים קראנצ'י יוצר ביס מושלם שמרגיש כמו קינוח מושחת, אבל נותן לגוף בדיוק את מה שהוא צריך (אוכל ומתכונים)
בין אם זה ערב גשום וסוער ובין אם רק מתחשק משהו טעים ומזין, אין כמו פילה סלמון עסיסי שמונח על תבשיל ירקות חורפי עם טוויסט אניסי עדין ומפתיע | המנה שמשלבת בישול פשוט וביתי עם ניחוחות ים תיכוניים שממלאים את המטבח בחום (מתכונים)
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