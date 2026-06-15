לפני שאתם חותכים אבטיח, יש דבר אחד שחייבים לעשות

מומחי בטיחות מזון ממליצים לשטוף היטב את קליפת האבטיח לפני החיתוך, גם אם אין שום כוונה לאכול אותה.

למה בכלל צריך לשטוף את הקליפה?

במהלך הגידול, ההובלה והאחסון, קליפת האבטיח באה במגע עם אדמה, אבק, לכלוך ולעיתים גם חיידקים שונים מהסביבה. מכיוון שהקליפה היא החלק החיצוני, רבים מניחים שאין חשיבות לניקיונה.

אלא שכאשר מעבירים סכין דרך הקליפה אל תוך הפרי, כל מה שנמצא על פני השטח עלול לעבור פנימה יחד עם להב הסכין. במילים אחרות: גם אם אתם זורקים את הקליפה לפח, מה שהיה עליה עשוי להגיע אל החלק שאוכלים.

זו הסיבה שגופי בריאות ובטיחות מזון ברחבי העולם ממליצים לשטוף פירות בעלי קליפה עבה לפני החיתוך - כולל אבטיח, מלון ודלעת.

איך עושים את זה נכון?

הפעולה פשוטה מאוד ואורכת פחות מדקה:

שוטפים את קליפת האבטיח תחת מים זורמים.

משפשפים בעדינות את פני השטח בעזרת הידיים או מברשת ייעודית לפירות וירקות.

מייבשים במגבת נייר או במטלית נקייה.

ורק לאחר מכן חותכים את הפרי.

אין צורך בסבון, או חומרים מיוחדים. למעשה, מומחים ממליצים להסתפק במים זורמים בלבד.

ומה לגבי אבטיח שנראה נקי?

כאן בדיוק נמצאת הבעיה. אי אפשר לדעת לפי מראה העין מה נמצא על פני הקליפה. אבטיח מבריק ונקי למראה יכול לעבור מסלול ארוך מהשדה, דרך מחסנים, משטחים, משאיות ומדפי חנויות.

לכן ההמלצה היא לא לחכות ללכלוך נראה לעין, אלא להפוך את השטיפה להרגל קבוע.

עוד טעות נפוצה אחרי החיתוך

לאחר שחותכים את האבטיח, מומלץ להעביר אותו לקירור בהקדם האפשרי. אבטיח חתוך שנשאר שעות ארוכות בטמפרטורת החדר מאבד מאיכותו ועלול להיות חשוף יותר להתפתחות חיידקים.

שמירה בקופסה סגורה במקרר תסייע לשמור על הטריות, המרקם והטעם.