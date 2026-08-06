רכיבים נדרשים

לסלמון:

800 גרם פילה סלמון ללא עור

כף שמן זית

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית אבקת שום

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור

לזיגוג:

4 כפות דבש

2 כפות רוטב סויה

כף וחצי רוטב צ'ילי חריף

כף מיץ לימון

2 שיני שום כתושות

כפית ג'ינג'ר טרי מגורר (רשות)

חצי כפית שמן שומשום (רשות)

שלבי ההכנה

שלב א': הכנת הסלמון

מחממים את התנור לחום של 220 מעלות ומניחים נייר אפייה בתבנית. את פילה הסלמון יש לייבש היטב באמצעות נייר סופג ולחתוך לקוביות בגודל של כשלושה סנטימטר. חשוב לשמור על גודל אחיד של הקוביות כדי שהאפייה תהיה שווה.

את קוביות הסלמון מניחים בקערה ומוסיפים שמן זית, פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל. מערבבים בזהירות ומסדרים את הקוביות בתבנית בשכבה אחת, עם מרווח קל ביניהן. אופים במשך 6-7 דקות.

שלב ב': הכנת הזיגוג והשלמת האפייה

בזמן שהסלמון נמצא בתנור, מכינים את הזיגוג: בסיר קטן מניחים את הדבש, הסויה, הצ'ילי, מיץ הלימון, השום והג'ינג'ר. מבשלים על אש בינונית תוך כדי ערבוב במשך 3-4 דקות, עד שהרוטב מסמיך מעט ומקבל מראה מבריק.

שומרים בצד שתי כפות מהרוטב. את יתרת הרוטב יוצקים על קוביות הסלמון והופכים אותן בעדינות כך שהן מצופות מכל הצדדים.

מחזירים את התבנית לתנור למשך 2-3 דקות נוספות. למי שמעוניין בקצוות שחומים ומקורמלים במיוחד, ניתן להעביר את התנור למצב גריל בדקה האחרונה – תוך השגחה צמודה, שכן הדבש נוטה להישרף במהירות.

מוציאים את הסלמון מהתנור ומורחים עליו מיד את הרוטב ששמרנו בצד. מפזרים שומשום ובצל ירוק ומגישים מעל אורז חם, לצד מלפפון פריך ואבוקדו.

אפשרות הכנה בנינג'ה או באייר פרייר

מחממים את המכשיר ל-200 מעלות ומסדרים את קוביות הסלמון בשכבה אחת. צולים במשך 6-8 דקות, הופכים באמצע ומערבבים עם הזיגוג מיד לאחר ההוצאה. למי שמעוניין במעטפת מקורמלת יותר, ניתן להחזיר למכשיר לדקה אחת נוספת בלבד.

עצות חשובות להצלחת המתכון

חשוב שלא לחתוך את הסלמון לקוביות קטנות מדי. קוביות גדולות יותר מאפשרות קבלת מעטפת שחומה מבחוץ תוך שמירה על מרכז רך ועסיסי. בנוסף, אין להכניס את כל הדבש לתנור מתחילת האפייה – הוא עלול להישרף לפני שהסלמון מגיע למוכנות.

בתאבון!