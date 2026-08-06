בבלי

דגים

קריספי בחוץ - רך בפנים

טעים וקל להכנה

חגיגי ומגוון

ב-4 שלבים פשוטים

מתכון מנצח

מושלם לאימהות עסוקות
בבלי
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