הסוד לשולחן שבת חגיגי באמת מסתתר בנתח סלמון אחד, שנראה כמו מיליון דולר ודורש בדיוק 5 דקות עבודה: מעטפת "פירורית זהב" קריספית בטירוף שמתפצפצת בפה, ומחביאה תחתיה דג נימוח ורך שנמס לתוך רוטב חרדל-דבש מדהים. מנה מרשימה, קלילה וממכרת שתהפוך לכוכבת של הסעודה - במינימום מאמץ ומקסימום מחמאות (אוכל ומתכונים)
בין אם זה ערב גשום וסוער ובין אם רק מתחשק משהו טעים ומזין, אין כמו פילה סלמון עסיסי שמונח על תבשיל ירקות חורפי עם טוויסט אניסי עדין ומפתיע | המנה שמשלבת בישול פשוט וביתי עם ניחוחות ים תיכוניים שממלאים את המטבח בחום (מתכונים)
אנו מתקרבים לר"ה - יש לנו יומיים חג ברצף, ובכלל - כל החודש הקרוב מרגיש כאילו כל יום שבת. השולחן מתמלא במנות חגיגיות, אבל בואו נודה על האמת: לא פעם הסלמון שמופיע שוב ושוב בגרסה די דומה - נמאס | הפעם קבלו חמש דרכים מרעננות, יפות לעין וטעימות במיוחד להכין את הסלמון - כאלה שיגרמו לכל האורחים להגיד “וואו, מאיפה הרעיון הזה?” (אוכל ומתכונים)
יש מתכונים שאינם דורשים הרבה כדי שיגנבו את ההצגה. קחו את השיפודים האלה למשל: קוביות סלמון עסיסיות, עטופות בציפוי שומשום או שקדים טחונים, נצרבות על הגריל או במחבת פסים - ובום - מתקבלת מנה שהיא גם אלגנטית לאירוח וגם קלה להכנה ביום רגיל (אוכל ומתכונים)
סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)