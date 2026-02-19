בתקופה האחרונה ארגוני הטרור ברצועת עזה החלו לנסות ולהבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה. מדובר בהברחות מעל ציר פילדלפי ישירות ולא רק מסיני לישראל ומשם לעזה | גורם בטחוני בכיר: "בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס" (צבא)
ארה"ב צפויה להכריז על דד ליין לפירוק חמאס מנשקו כבר בימים הקרובים, כדי לתחום את התהליך מראש | בנוסף, ראש הממשלה יקיים דיון מצומצם ביום חמישי עם בכירי מערכת הביטחון, כשבמוקד הדיון: עזה וההסדרים החדשים ברצועה | נתניהו אמר הערב: "עכשיו אנחנו מתמקדים בשני דברים - פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה" (מדיני)