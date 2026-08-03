שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני ולעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לרצועת עזה. לטענתהם, מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום שונתה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים, והחלטת הקבינט התקבלה על בסיס מצג שגוי.

במכתבם מזהירים חברי הקבינט כי המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום בסוף השבוע סותר לחלוטין את יעדי המלחמה ואת ההתחייבויות שניתנו לישראל. הם דורשים לקבל החלטת קבינט מונעת שתבלום את יישום המתווה, ולחייב את מועצת השלום לתקן את מפת הדרכים כך שתעמוד בפירוק חמאס מנשקו ובפירוז מלא של הרצועה. שבעה פערים מהותיים במפת הדרכים סמוטריץ' וסטרוק מפרטים במכתבם שבעה פערים מרכזיים בין מה שהוצג לקבינט לבין המסמך שפורסם. הפער הראשון והמשמעותי ביותר: אין פירוז אמיתי של רצועת עזה. מפת הדרכים אינה קובעת כי כלל אמצעי הלחימה - לרבות נשק קל, נשק כבד, מחסני נשק, מתקני ייצור ומנהרות - יוצאו מהרצועה או יושמדו. במקום זאת, הם יועברו לאחריותו של גוף ערבי חדש (NCAG) שיוקם בעזה, ונקבע במפורש כי לא יועברו לישראל או לכל גורם שאינו פלסטיני. נפתח הגיוס: כך תרוויחו 3,000 ₪ ביום הבחירות דוד קליין | 12:37 גם בלי כיפה וציצית: האב נלחם בחינוך דתי והפסיד יהודה פנחסי | 10:11 הפער השני: נסיגת צה"ל מתחילה לפני השלמת הפירוז. בניגוד לעיקרון שקבע הקבינט, שלפיו נסיגה ישראלית תתבצע רק לאחר פירוז מלא של הרצועה, המסמך קובע מנגנון של נסיגה ישראלית הדרגתית במקביל לתהליך הפירוז - מהלך שעלול לאפשר לחמאס להמשיך ולהחזיק בנשק תוך כדי הנסיגה. הפער השלישי עוסק במסגרת המשפטית: החוק שיחול ברצועה הוא החוק של הרשות הפלסטינית. המסמך קובע כי ה-NCAG וכל יתר הגופים יפעלו בהתאם לחוק הרשות הפלסטינית. לטענת השרים, משמעות הדבר היא שהנורמה המשפטית שתשלוט ברצועה היא זו של הרשות הפלסטינית, שבה טרור נגד ישראלים ויהודים לא רק שאינו מוגדר כעבירה, אלא אף מתוגמל באמצעות מנגנוני תשלומים והטבות למחבלים. בנוסף, גם אנשי חמאס שיודחו מתפקידם ימשיכו לקבל תשלומים בהתאם לאותו חוק.

חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025 ( צילום: עבד רחים חטיב/Flash90 )

כוח ISF משנה ייעוד ומנגנון בינלאומי חדש

הפער הרביעי נוגע לייעוד כוח ה-ISF: בשונה ממה שהוצג לקבינט ובשונה מההתחייבויות שניתנו לישראל, הכוח הרב-לאומי לא יפעל לפירוז הרצועה ולא נגד גורמי הטרור ברצועה. במקום זאת, הוא יפריד בין כוחות צה"ל לבין ה-NCAG, כך שלמעשה הוא יפקח על פעילות ישראל ובפועל יכבול את ידי צה"ל.

הפער החמישי: מוקם מנגנון בינלאומי חדש שלא הוצג לקבינט - ועדת אימות בינלאומית (IVC) שתורכב ממועצת השלום, כוח ה-ISF ונציגי המדינות הערבות, שזהותן טרם ידועה. חברי הקבינט מתריעים כי אם ישראל לא תעמוד על זכותה למנוע השתתפות של מדינות הפועלות נגדה בזירה הבינלאומית, ועדת האימות עלולה להפוך למנגנון שיפעל בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל.

הפער השישי עוסק בשיקום הרצועה: אין התניה בין שיקום עזה לבין פירוזה. בניגוד לדרישת ישראל, המסמך אינו קובע כי שיקום הרצועה יתאפשר רק לאחר השלמת הפירוז. בנוסף, אין בו כל התייחסות לטיב חומרי הבנייה שיוכנסו לעזה, למנגנוני הפיקוח עליהם או למניעת הכנסת חומרים שעלולים לשמש להתעצמות צבאית.

הפער השביעי והאחרון הוא פוליטי: מפת הדרכים מציבה שוב ובגלוי את הקמת המדינה הפלסטינית כיעד מדיני. חברי הקבינט מתנגדים לעיקרון זה ודורשים מהממשלה לקבל החלטה הקובעת כי הקמת מדינה פלסטינית מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל.

דרישה לפעולה מיידית

במכתבם מזהירים סמוטריץ' וסטרוק כי ללא פעולה מיידית, המתווה עלול ליצור מציאות ביטחונית חדשה הסותרת את מטרות המלחמה ואת ההבנות שעל בסיסן פעלה ישראל מול הגורמים הבינלאומיים. הם דורשים כי ישראל תודיע שאינה מקבלת את מפת הדרכים בנוסחה הנוכחי, תכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני, ותקבל החלטה שתמנע את כניסת כוח ה-ISF לרצועת עזה עד לתיקון מפת הדרכים.

כזכור, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר ברוב קולות את הכנסת כוחות מועצת השלום לרצועת עזה, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר היה היחיד שהצביע נגד, וכעת גם השרים סמוטריץ' וסטרוק דורשים להחזיר את ההחלטה לדיון מחודש.

במקביל מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב ויועץ מועצת השלום אריה לייטסטון נפגשו היום (שני) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, כפי שהתחייבה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי מקור שמעורה בפרטים, השיחה בין השניים לבין ראש הממשלה הוגדרה "קשה".

מנגד, גורם מדיני הודיע כי "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו". מדובר למעשה בדחייה של שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית מישראל - חזרה לקו הצהוב והפסקת החיסולים.