שיתוף פעולה חדש בין סמסונג לטורקיש איירליינס משלב את פלטפורמת SmartThings Find ואת תגי Galaxy SmartTag2 במערך טיפול הכבודה של חברת התעופה, ומאפשר לנוסעים לעקוב בזמן אמת אחר המזוודות, לשתף קישורי מיקום בדיווחי אבידה ולהפחית את חוסר הוודאות סביב אובדן או עיכוב כבודה בעולם שבו תנועת הנוסעים הבינלאומית שוב מזנקת (תעופה)
נשיא סין שי ג'ינפינג העניק לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג טלפוני שיאומי (היריבה הסינית של סמסונג) והתלוצץ על הצורך לבדוק 'גישה נסתרת' | על רקע חששות מתמשכים מריגול סביב טכנולוגיה סינית (חדשות בעולם)