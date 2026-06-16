סמסונג אלקטרוניקס עושה צעד משמעותי לעבר תחום הממשקים בין מוח למחשב (BCI), לאחר שזכתה בחוזה ראשון לפיתוח שבבים עבור Neuralink - חברת הביוטכנולוגיה של אילון מאסק. מדובר במהלך אסטרטגי שמחזק את מעמדה של סמסונג בתעשיית השבבים המתקדמים, ומסמן התקרבות נוספת בין הענקית הקוריאנית לאימפריית החברות של מאסק.

על פי דיווחים, סמסונג כבר החלה בפיתוח הדור הרביעי של שבב Neuralink, תחת שם הקוד "O1". השבב צפוי להיות מיוצר בתהליך של 4 ננומטר, מהמתקדמים בתעשייה, כאשר ייצור שבבי הניסוי הראשונים החל לאחרונה. החברה מתכננת לספק את אבות הטיפוס הראשונים במהלך המחצית הראשונה של 2027, עם יעד לייצור המוני בהמשך אותה שנה - בכפוף להצלחת שלבי הבדיקה.

הדור החדש של השבב צפוי להביא קפיצת מדרגה טכנולוגית. בניגוד לגרסאות הקודמות שהתמקדו בקריאת אותות מוחיים והעברתם למכשירים חיצוניים, השבב החדש מתוכנן לאפשר תקשורת דו-כיוונית - כלומר, לא רק לפענח פעילות מוחית, אלא גם להזין מידע חזרה למוח. יכולת זו עשויה לאפשר, בין היתר, שחזור תפקודים חושיים כמו ראייה באמצעות גירוי עצבי ישיר.

המהלך מגיע על רקע שינוי אפשרי בשרשרת האספקה של Neuralink, שעד כה הסתמכה על TSMC לייצור השבבים הקודמים. ההחלטה לעבור לסמסונג עשויה להיות קשורה לעומסים כבדים על קווי הייצור של TSMC, הנובעים מביקוש חסר תקדים מצד חברות בינה מלאכותית דוגמת Nvidia.

עבור סמסונג, מדובר בהישג אסטרטגי נוסף במסגרת ניסיון להחיות את חטיבת הפאונדרי שלה, שסבלה בשנים האחרונות מהפסדים ותחרות קשה. העסקה מצטרפת לחוזה רב-שנתי בהיקף של כ-16.5 מיליארד דולר עם טסלה לייצור שבבי AI6, ומחזקת את מעמדה של החברה כשחקן מרכזי במירוץ לשבבים בעידן הבינה המלאכותית.

במקביל, Neuralink ממשיכה להאיץ את פעילותה הקלינית. לפי דיווחים, החברה כבר ביצעה השתלות בלפחות 12 מטופלים הסובלים משיתוק, ומכוונת לייצור בקנה מידה רחב כבר במהלך 2026. אם התוכניות יתממשו, שיתוף הפעולה החדש עשוי להיות אבן דרך בדרך להפיכת ממשקי מוח-מחשב לטכנולוגיה רפואית נפוצה - ואולי גם צרכנית בעתיד.