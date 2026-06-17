חברת Verity השווייצרית זכתה בפרס היוקרתי IERA לשנת 2026 (Innovation and Entrepreneurship in Robotics and Automation), המוענק על ידי הפדרציה הבינלאומית לרובוטיקה (IFR) ואיגוד IEEE. הפרס ניתן לחברות שהצליחו להפוך חדשנות טכנולוגית למוצר מסחרי פורץ דרך – ובמקרה הזה, מדובר ברחפנים אוטונומיים שמבצעים ספירת מלאי במחסנים ללא צורך ב-GPS או בהתערבות אנושית.

הטכנולוגיה של Verity מאפשרת לרחפנים לפעול בתוך מבנים סגורים באמצעות מערכת ניווט פנימית מתקדמת. הרחפנים ממריאים מעמדות טעינה, סורקים משטחים, קוראים ברקודים ואוספים מידע תלת-ממדי – ולאחר מכן חוזרים באופן עצמאי לטעינה. כל התהליך מתבצע בדרך כלל בשעות הלילה או בין משמרות, מבלי להפריע לפעילות השוטפת של המחסן.

החברה נוסדה בשנת 2014 כספין-אוף של ETH ציריך על ידי פרופ’ רפאלו ד’אנדראה, אחד מהשמות הבולטים בעולם הרובוטיקה, שהיה גם ממייסדי Kiva Systems – שנרכשה על ידי אמזון והפכה ל-Amazon Robotics. בתחילת דרכה התפרסמה Verity בזכות מופעי רחפנים מרהיבים עבור אמנים בינלאומיים, אך בשנים האחרונות ביצעה החברה תפנית אסטרטגית לעבר תחום האוטומציה הלוגיסטית.

מאז 2021 החלה Verity בפריסות מסחריות של המערכת שלה, וכיום פועלים מאות רחפנים בעשרות אתרים ברחבי העולם. בין לקוחותיה נמנות חברות ענק כמו איקאה, מארסק, DSV וסמסונג. לפי גורמים בתעשייה, השימוש ברחפנים מאפשר דיוק גבוה יותר בניהול מלאי, חיסכון בכוח אדם והפחתת טעויות אנוש.

הזכייה בפרס מגיעה על רקע מגמה רחבה יותר בעולם הלוגיסטיקה: מעבר לאוטומציה מתקדמת שמשלבת בין רובוטים קרקעיים לרחפנים אוויריים. בעוד רובוטים על הקרקע מטפלים בשינוע סחורות, הרחפנים משלימים את התמונה באמצעות גישה למדפים גבוהים ולמקומות שקשה להגיע אליהם – מבלי לחסום מעברים או לשבש את העבודה.

לדברי נציג איקאה, אחת הלקוחות הבולטים של Verity, "במקום לבדוק משטחים ידנית עם דפים ועט, המערכת הופכת את איסוף הנתונים לדיגיטלי באמצעות מצלמות וחיישנים. כל התהליך מתבצע באופן אוטונומי לחלוטין".

פרס IERA, שהוקם בשנת 2005, נחשב לאחד הפרסים היוקרתיים בתחום הרובוטיקה היישומית, ומדגיש את המעבר מטכנולוגיה ניסיונית לפתרונות שמוטמעים בפועל בשוק. הזכייה של Verity משקפת לא רק הצלחה עסקית, אלא גם שינוי עמוק באופן שבו מחסנים מודרניים פועלים – עם פחות בני אדם, יותר נתונים, ורחפנים שעובדים מסביב לשעון.