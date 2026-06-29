מסלול קידום יוצא דופן בשירות בתי הסוהר מעורר בימים אלו תהיות קשות במערכת הביטחון: קובי חיון, קצין משטרה בדרגת סגן ניצב שפיקד על חקירת החשד לחלוקת רישיונות נשק בלתי חוקית במשרד לביטחון לאומי, מצא את עצמו תוך זמן קצר מחוץ למשטרה ובתפקיד בכיר בשירות בתי הסוהר – תחת שרביטו של השר איתמר בן גביר, שחקירותיו עשויות היו להוביל לפתחו.

בשנת 2024 שימש חיון כסגן ניצב במשטרה ופיקד על השלוחה הדרומית של יאח"ה בלהב 433. תחת פיקודו עברה אחת החקירות הרגישות ביותר שנפתחו נגד לשכת השר בן גביר, בנוגע לחלוקת רישיונות נשק בניגוד לחוק. החקירה המורכבת התמקדה בחשדות לשימוש לרעה בסמכויות ולהפרת נהלים בהנפקת רישיונות נשק.

עזב את המשטרה בעיצומה של החקירה

אלא שבאוגוסט 2024, בעיצומה של החקירה, עזב חיון במפתיע את המשטרה לטובת כורסה חדשה בשירות בתי הסוהר. המעניק: לא אחר מאשר השר בן גביר עצמו, שגם אישר את דרגותיו בשב"ס. בשבוע שעבר השלים חיון את מסע הדילוגים המטאורי כשקודם לדרגת תת-גונדר, המקבילה לתת-ניצב במשטרה.

גורמים במערכת הביטחון מרימים גבה מול המהירות והרמה של הקידום. לשם השוואה, ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה – ארגון הגדול משמעותית משירות בתי הסוהר – מחזיק בדרגת ניצב-משנה בלבד. כלומר, חיון קיבל דרגה בכירה יותר באופן חריג עבור תפקיד מקביל בארגון קטן יותר.

הקשר לנציב יעקובי

מי שאחראים על המינוי התמוה הם השר בן גביר והנציב קובי יעקובי, איש אמונו של השר בראש שב"ס. יעקובי עצמו ניצב בימים אלו תחת ענן כבד של חשדות פליליים, כולל שיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים. השילוב בין החקירה שנקטעה לבין הקידום המהיר והחריג של החוקר לשעבר, מעלה תהיות קשות על תקינות המינויים ועל אופי הקשר בין הדרג המדיני לארגונים הביטחוניים.

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה של הטרדת עד. על פי החשד המיוחס ליעקובי, הוא תכנן יחד עם ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, להקליט את עד המפתח נגדו – תת-ניצב ליאור אבודרהם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. מטרת ההקלטה, לפי החשד, הייתה לגרום לו לדבר על קשרים פסולים לכאורה שניהל עם בכירות במחלקה לחקירת שוטרים.

דאגה במערכת הביטחון

מסלול הקידום המהיר של חיון מצטרף לשורה של מינויים שנויים במחלוקת בשירות בתי הסוהר בתקופת כהונתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי. גורמים בכירים במערכת הביטחון מביעים דאגה מפני פגיעה באוטונומיה המקצועית של הארגונים הביטחוניים ומפני יצירת תלות בלתי ראויה בדרג המדיני.

משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה לפרסום כי "כלל המינויים בארגון מבוצעים על פי אמות המידה המקובלות בארגונים ביטחוניים". עם זאת, הם לא התייחסו באופן ספציפי לשאלות בנוגע לקשר בין הקידום לבין החקירה שהתנהלה בעבר.