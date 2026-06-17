מדינת ישראל מתמודדת עם שסע חסר תקדים בין המגזר החרדי למגזרים הכלליים, מה שמנפק לנו בתקופה ההיסטורית הזו - לטוב ולמוטב, מראות ומחזות שאף אחד לא דמיין לפני שנה שייתכנו במדינת ישראל. האדמו"ר מגור - יצא בראש למעלה מעשרת אלפים מחסידיו למפגן מחאה עוצמתי וחסר תקדים מול שערי כלא 10, בעקבות מעצרו של עסקן הנמנה על החסידות. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

שבירת הכלים

מה שהתחיל כגל מחאה ספונטני של "הרצפניקים" שביקשו להביע הזדהות עם עצירי עולם התורה, קיבל תפנית דרמטית והפך לאירוע אלימות משטרתית פרוע, חמור וחסר תקדים. ברגע שהמפגינים פגשו את השוטרים והקצינים בשטח, הכל התהפך ומדינת ישראל הייתה עדה למראות קשים של דחיפות, הדיפות, קריעת מכנסיים, פציעות רימוני הלם ואלימות ברוטאלית.

האירועים הקשים הללו מעלים סימני שאלה נוקבים לגבי גבולות הכוח של המשטרה אל מול ציבור המבקש להשמיע את קולו, ונדמה כי התמונות מהיום של קריעות המכנסיים ייחרטו בזיכרון הציבורי כנקודת רתיחה חדשה במערכה הסוערת על דמותה של המדינה.

בפלג הירושלמי מבהירים כי האלימות המשטרתית היום חצתה את כל הקווים האדומים ובפלג הודיעו כי ישקלו לעתור לבג"ץ נגד התנהלות השוטרים. בפלג ובפלג הרצ"פניקים שוקלים כעת את כל האופציות להפגנות הבאות כשהחשש מאלימות שעשויה להוביל לשפיכות דמים פשוטו כמשמעו - הוביל לרעיונות יצירתיים שנשקלים בפלגים הקיצוניים.

אחת האופציות הנשקלות - היא השבתת המשק הישראלי בצורת מחאה יצירתית שגם תתחמק מאלימות השוטרים. לפי התוכנית שנשקלת, אלפי מפגינים יפוצלו מבעוד מועד במספר זירות בתל אביב סמוך לנתיבי איילון. הקבוצה הראשונה תחסום את הכביש לחלוטין בשתי הכיוונים לפרק זמן של חצי שעה - ורגע לפני שהשוטרים יגיעו לזירה - המפגינים יתקפלו מעצמם ויעלמו מהכביש.

בו ברגע - תפרוץ חסימה נוספת במוקד אחר של נתיבי איילון של מפגינים שימתינו שם מבעוד מועד ויחסמו שם את נתיבי איילון למשך חצי שעה - וכשהשוטרים יגיעו - המפגינים יתקפלו כשהמוקד הבא ייפתח - מה שישבית את תל אביב לאורך כל שעות הבוקר. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

השטח החרדי מתחיל לבעבע - כמו פחית קוקה קולה

מאחורי הקלעים של גל המעצרים הדרמטי וסדרת ההפגנות שמרעידות את המדינה, מתנהלת מערכה שקטה אבל מסוכנת לא פחות: הסתה פראית ומאורגנת בערוצי התקשורת המרכזיים, שמטרתה להכשיר את הקרקע להתנכלות חסרת תקדים כלפי הציבור החרדי.

כעת, נראה כי הסבלנות הציבורית הגיעה לקצה, ומהלך תגובה חסר תקדים יוצא אל הפועל. בפרסום ראשון, אנו חושפים היום את התוכנית הדרמטית שמתגבשת בשטח: הסטת האש ישירות אל "הכיס" של מי שעומד לכאורה מאחורי המכונה. היעד ברור – איש העסקים דודי ורטהיים, בעלי ערוץ 12.

המטרה היא להפעיל לחץ כלכלי כבד ובלתי מתפשר באמצעות ניתוק הקשר עם אימפריית המזון שבבעלותו. "לא ייתכן שמצד אחד יסיתו נגד הציבור שלנו, ומצד שני ייהנו מהכסף שלו", מסבירים גורמים המעורבים ביוזמה. רק נציין שדוד ורטהיים שולט בחברה המרכזית למשקאות, בעלת הזיכיון הבלעדי של קוקה-קולה בישראל, המחזיקה בנוסף לכך בבעלות מלאה גם על מחלבת טרה, את ענקיות הבירה קרלסברג וטובורג, חברת פריגת, נביעות ועוד.

האסטרטגיה היא פשוטה אבל עוצמתית: מכה פיננסית ממוקדת שתאלץ את ורטהיים להבין שהסתה אינה משתלמת, ותוביל לשינוי מיידי בקו המערכתי של הערוץ בבעלותו. אם הניסיון מלמד שהתקשורת אינה קשובה לזעקות המוסר, ייתכן שהיא תהיה קשובה הרבה יותר לדו"חות הרווח וההפסד. המערכה על דעת הקהל עוברת לשלב הכואב ביותר – שלב הכיס.

החרם תופס תאוצה בימים האחרונים וקריאות להחרים את מוצרי החברות הנשלטות בידי ורטהיים פושטות כאש בשדה קוצים בתפוצות האימייל החרדיות - שם מרבית האברכים ובני התורה מקבלים עדכונים שוטפים על התקדמות החרם. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.

לשבור את הפחד

ראש ישיבת יד אהרון הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, מסר שיחה נוקבת לתלמידי ישיבת הקיבוץ חיי דעת לרגל ההתמקמות במשכן החדש בשכונת בית ישראל הירושלמית. המסר העיקרי של ר' יהושע אייכנשטיין היה להרגיע את החרדה של האברכים הצעירים ותלמידי הישיבות העריקים מפני מעצרים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

שת"פ חריג

אמירה חריגה ונוקבת, עלה חבר הכנסת יעקב אשר אל הדוכן במליאה ונשא היום נאום קצר, חד משמעי ותקיף נגד האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. בכך הפך אשר לחבר הכנסת הליטאי הראשון לגנות את האלימות המשטרתית בהפגנת הרצ"פניקים. הנאום המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.