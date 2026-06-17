קובי יעקובי במתקפה חסרת תקדים על מח"ש: "חשש כבד לשיבוש"

עו"ד אורי קורב, בא כוחו של נציב שירות בתי הסוהר (שב"ס) רנ"צ קובי יעקובי, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים ומאשים באופן ישיר את מערכת הביטחון והאכיפה בטיוח ובטיפול קלוקל בתלונות שהוגשו נגד התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

לדבריו של עו"ד קורב, החששות הכבדים שהועלו מבעוד מועד בנוגע לסיכול ושיבוש של חקירת העד המרכזי בתיק – הפכו למציאות בשטח.

"החששות מפני סיכול ושיבוש החקירה התממשו"

עו"ד קורב לא חסך במילים קשות והתייחס לאופן הטיפול בתלונות שהוגשו נגד מח"ש ולחשש הכבד משיבוש מהלכי משפט:

"לצערנו, חששותינו מפני סיכול ושיבוש החקירה בעניינו של העד המרכזי בתיק - התממשו", הצהיר עו"ד קורב בפתח דבריו. "לא זו בלבד שהעד אבודרהם לא הוטרד, אלא שהעד הוא שאמר מיוזמתו את הדברים פעם אחר פעם. דברים המעלים חשש כבד ביחס לטוהר החקירה - זאת בשים לב לדבריו של העד עצמו ולראיות על מערכת קשריו עם ראשי מח״ש, והשפעת הקשרים על החקירה".

"במערכת האכיפה בחרו לחקור שוב את הנציב עצמו"

במרכז הביקורת עומדת הטענה כי במקום לבצע בדיקה מעמיקה ויסודית של החשדות החמורים שהעלה נציב שב"ס כבר לפני חודשים ארוכים, בחרו במערכת האכיפה להפוך את היוצרות ולמקד את האש דווקא בנציב עצמו.

"תחת חקירה ראויה ומקצועית של החשדות לשיבוש מהלכי משפט וחקירה, חשדות שהעלה נציב שבס לפני חודשים ארוכים, בחרה מערכת האכיפה לחקור שוב את הנציב עצמו", תקף עו"ד קורב וציין כי הדבר נעשה "מבלי לבחון לעומק את התנהלות מח״ש, כפי שעולה לכאורה בהקלטות ובעדויות".

עוד הוסיף פרקליטו של הנציב כי המהלכים הללו בוצעו באופן תמוה, "מבלי לקבל את גרסתן של הדמויות המעורבות לטענות ולראיות שהוצגו".

"יש ששווים בפני החוק ויש ששווים יותר"

בסיום דבריו, שלח עו"ד קורב מסר נוקב למערכת המשפט והאכיפה, כשהוא רומז על איפה ואיפה ועל הגנה אוטומטית שניתנת לכאורה לבכירים בתוך המערכת: "נדמה שיש ששווים בפני החוק ויש ששווים יותר. אנו נפעל ונעמוד על כך שהדברים ייחקרו כנדרש".