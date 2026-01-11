קרחון ענק שהתנתק מאנטארקטיקה לפני כ־40 שנה, ונחשב לאחד הקרחונים הגדולים ביותר שנעקבו אי־פעם על ידי מדענים, נמצא על סף התפרקות | בנאס״א ציינו כי הקרחון נראה כאילו ״נפתח בו סדק״, כאשר משקל מי ההפשרה שנאגרו על פניו יוצר לחץ בקצוות הקרחון, עד כדי אפשרות ל״התפוצצות״ מקומית של השוליים (בעולם)
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)