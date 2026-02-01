בצל דיווחי התקשורת בישראל וניסיון לייצר תמונה כביכול הנשיא האמריקני טראמפ זועם על נתניהו, בעקבות התקיפה בקטאר, הערב דווח כי ראש הממשלה עדכן את הנשיא לפני התקיפה והיה מספיק זמן לעצור את הטלת החימושים (חדשות בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, המבקר בארץ, נשאו הצהריים הצהרה משותפת בתום פגישתם בלשכת רה"מ בירושלים | נתניהו אמר כי ההחלטה לתקוף הייתה "לגמרי עצמאית", וכי הפעולה "לא נכשלה" משום שהמטרה הייתה "להעביר מסר שאין מקום בטוח לטרוריסטים" | במקביל להצהרה, דווח כי רוביו עתיד לבקר מחר בקטאר, שבוע אחרי התקיפה (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס שוב לתקיפה הישראלית בקטאר, ואמר כי ישראל חייבת לפעול נגד חמאס אך חייבת להיות זהירה | "המסר שלי הוא זה", אמר טראמפ, ישראל חייבת "להיות זהירים מאוד מאוד. הם חייבים לפעול נגד החמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית חשובה לארה"ב" (בעולם)
לאחר שדווח כי היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר בשבוע שעבר, טאהר א-נונו, בכיר החמאס, הופיע הערב לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה | א-נונו שיגר איום על חיי החטופים ואמר כי "אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים" (מדיני)
מדינות המפרץ יחד עם שאר מדינות ערב פרסמו החלטה חריפה נגד ישראל בעקבות התקיפה הדרמטית בקטאר שכוונה נגד ראשי ארגון חמאס | לצד המילים החריפות והאיומים לבטל את הסכמי אברהם - דבר אחד לא היה שם | כל הפרטים (מדיני)
בפעולה מדויקת שביצעה ישראל בקטאר, ניסו כוחות הביטחון לפגוע בבכיר חמאס ח'ליל אל-חיה | בשל שיקולים מדיניים, נמנע שימוש בחימוש כבד מחשש לפגיעה באזרחים ולנזק סביבתי | אף שהיעד לא חוסל, גורמים ביטחוניים סבורים כי התקיפה העבירה מסר חד להנהגת חמאס - אין עוד מקומות מוגנים | גורם ביטחוני ציין: "עד אתמול הם ישבו בבתי מלון וקיבלו החלטות בנחת | כעת הם נדרשים לשקול מחדש את דרכם" (צבא וביטחון)
המוסד התנגד לפעולה קרקעית בקטאר ולכן נתניהו החליט על תקיפה אווירית | כעת מתברר, חליל אל חיה יכול היה להיות מת כעת אם המוסד היה מבצע את הפעולה במקום חיל האוויר | זו הסיבה להתנגדות של המוסד למבצע חשאי בדוחא (מדיני)
התקיפה בקטאר הדהימה את העולם, לא רק בגלל שהיא בוצעה על ידי ישראל כנגד מדינה שאינה מוגדרת כאויב, אלא גם בגלל יכולת ההגנה האוויריות המתקדמות של קטאר שלא יכלו, בס"ד, לתקיפה הישראלית | ב'וול סטריט ג'ורנל' חשפו: ישראל תקפה מן החלל באמצעות טילי אוויר-קרקע מתקדמים המשוגרים ממטוסים, יכולת בלעדית כמעט שיש לישראל יחד עם עוד קומץ מדינות (צבא)
יומיים חלפו מאז התקיפה הישראלית בלב קטאר, בכירים במערכת הביטחון מקווים שהתקיפה הביאה לפחות, לחיסולם של חלק ניכר מבכירי חמאס | בכיר הישראלי האשים: "ראש הממשלה בחר שלא לקבל את עמדת 90% מגורמי המקצוע שהבהירו את ההשלכות" | "ככל שחלופות השעות - מסתמן שרוב המטרות לא הושגו" (מדיני)