משעות הבוקר: שרב ברוב הארץ | אחר הצהריים: גשם וחשש לשיטפונות

מזג האוויר היום (רביעי) תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתכנו סופות חול מקומיות.

אחר הצהרים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה אשר יתפשטו צפונה בהדרגה. קיים סיכוי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח.

במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו. הלילה: גשמים מידי פעם מלווים בסופות רעמים יחידות, קיים סיכוי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר ירדו גשמים מידי פעם מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ אשר יתפשטו משעות הצהרים גם למרכז, אז קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-21

תל אביב: 14-25

באר שבע: 12-25

חיפה: 19-24

טבריה: 14-26

צפת: 13-19

אילת: 19-25