לראשונה: מדינת ישראל תקים מרכז להנצחת מורשת רבי נחמן מברסלב

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א. מדובר במהלך תקדימי שבמסגרתו תעניק מדינת ישראל לראשונה הכרה ממלכתית רשמית למורשתו של רבי נחמן - אחת הדמויות הרוחניות המשפיעות והמשמעותיות ביותר בעולם היהודי.

על פי הצעת החוק, יוקם מרכז ייעודי שיפעל לשימור, תיעוד, מחקר והנחלת מורשתו של רבי נחמן לדורות הבאים. המרכז יפעל תחת אחריות משרד התרבות והספורט ובפיקוח ציבורי, כאשר מטרתו המרכזית תהיה להנגיש את תורתו ומורשתו של רבי נחמן למאות אלפי יהודים בארץ ובעולם.

ח"כ אליהו רביבו, יוזם ההצעה, מסר: "רבי נחמן מברסלב הוא לא רק דמות היסטורית, אלא מקור חי של אמונה, תקווה והשראה עבור מאות אלפי מאמינים בארץ ובעולם. הקמת המרכז היא הכרה במורשת שממשיכה להשפיע גם כיום על החברה הישראלית ועל העם היהודי כולו".

רביבו הוסיף והבהיר: "עבורי באופן אישי רבי נחמן הוא מקור השראה שמלווה אותי יום יום בעשייה הציבורית ובשליחות למען עם ישראל". יצוין כי תורתו של רבי נחמן ממשיכה להוות מקור השראה למאות אלפי יהודים גם יותר ממאתיים שנה לאחר פטירתו.