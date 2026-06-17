בבלי
מתי יבא לידי ואקיימנו

הילדים ליקקו ארטיקים והביטו בעיניים בורקות באסירי עולם התורה ששוחררו 

מעמד מיוחד נערך בהיכל בית המדרש "תמימי דרך" בבית שמש • בני הקהילה קידמו בריקודים ובכלי זמר את חמשת האברכים שנעצרו למשך שבוע ימים לאחר שמחו על גזירת הגיוס • המבוגרים רקדו, והילדים הביטו בהערצה באסירים שלבשו בגדי שבת והורמו על הכתפיים • צפו בתיעוד מהשמחה שפרצה גבולות (חרדים)

קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)

מעמד מרגש של קבלת פנים התקיים בהיכל בית המדרש "תמימי דרך" ב, לכבודם של והיהדות החרדית אשר זכו להיעצר ולישב בבית האסורים במשך כשבוע ימים, לאחר שמחו בנחישות על כבוד שמים וכנגד המגמות לפגוע ברוחניותו ובקדושתו של הציבור החרדי.

בין האסירים המשוחררים נמנו כמה מחסידי ברסלב, אשר זכו להיעצר על כבוד שמו יתברך וקיבלו את ימי המעצר הממושכים בשמחה פנימית עצומה ובלתי נתפסת כפי דרכם המסורה מדור דור לא ליפול לרשת הייאוש בשום מצב.

עם הגעתם של האסירים המשוחררים לבית המדרש, האברכים ר' שמואל לייב בוים, ר' אליעזר שלמה כהן, ר' שלמה לויפער, ר' נתן פראנק ור' נתן שפירא, כשהם לבושים בבגדי שבת חגיגיים, פרצה השמחה גבולות. כליזמרים ניגנו ניגוני הודיה מעוררים, וחברי קהילת "תמימי דרך" יחד עם המוני תושבים פיזזו ורקדו שעה ארוכה לכבודה של תורה ולכבוד לומדיה. האברכים המשוחררים הורמו על הכתפיים, כאשר הקהל כולו מפזזים סביבם בעוז.

מחזה ששבה את לב הנוכחים היה לראות את תשב"ר, ילדי הקהילה, שפיזזו במרכז האירוע. הילדים הרכים הביטו בעיניים בורקות ובהערצה גלויה ומופלאה לעבר אותם גיבורים שזכו לקדש שם שמים ברבים, ובליבותיהם נחרתה תחינה חרישית: "מתי יגיע לידי ואקיימנו". לכבוד השמחה הגדולה, חולקו לילדים ארטיקים, אשר נתרמו בנדיבות על ידי בעל החנות הסמוכה לבית המדרש.

קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)
קבלת פנים לאסירים ב"תמימי דרך" (צילום: בעולמה של ברסלב)

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