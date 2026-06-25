נטמנה לצד בעלה ביום הולדתה; תיעוד דומע ממסע הלוויית הרבנית צרף ע"ה

המונים מתושבי העיר ליוו אמש (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת הרצליה צרף ע"ה, אשת חבר לגאון רבי משה צרף זצ"ל, ראש כולל 'שיר למעלות' בכפר סבא ומחשובי רבני שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק.

כפי שדווח ב'בבלי', הבשורה הקשה על פטירתה הגיעה לקראת חצות לילה, והיא בת 72 שנה בדיוק ביום הולדתה (ט' בתמוז תשי"ד – ט' בתמוז תשפ"ו). המנוחה ע"ה נזדככה בייסורים קשים לאחר שחלתה, וכאבה עמוקות את פטירתו הטראגית של בעלה הגר"מ צרף זצ"ל, אשר התמוטט ונפטר בפתאומיות בעיצומה של שמחת חתונת נכדם באולמי 'כתר הרימון'.

המנוחה ע"ה הייתה דמות אצילית של חסד וטהרה, אהובה ומוערכת מאוד על כל שכבות האוכלוסייה בבני ברק. במשך למעלה מארבעים שנה שימשה ככתובת איתנה של עצה, תושייה וחסד, והדריכה ברוח ישראל סבא אלפי בנות ישראל בענייני טהרה וקדושת הבית היהודי.

מסע הלווייתה יצא מבית הכנסת הספרדי המרכזי ברחוב הרב זוננפלד בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, בדרכו לבית החיים באלעד, שם נטמנה לצד בעלה זצ"ל. במסע ההלוויה נשאו דברי הספד מעוררים המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, לצד בניה וחתניה שביכו בבכי תמרורים את לכתה של אם בישראל.

הרבנית ע"ה זכתה והותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים הממשיכים בדרך התורה וההוראה.

בניה הרבנים - רבי ראובן צרף, מחשובי רבני שיכון ו' בבני ברק; רבי בנימין צרף, רב קהילת "מצלאוי" באור יהודה ורב המדרשיה לצעירים 'זכרון משה'; ר' אביחי, ר' יוסף ור' יעקב צרף.

חתניה - הגאון רבי יהושע פנחסי, רב קהילת "בית רפאל" בבני ברק וראש כולל "משכן אסתר" בפתח תקווה; הגאון רבי אברהם שרגא, ראש בתי ההוראה 'פתחי תשובה' ומרא דאתרא בשכונת רמת בית שמש ד'; רבי יהודה רביבו, ר"מ בישיבת 'פאר משה' בפתח תקווה; רבי שבתי לוי, מחשובי האברכים בקרית הרצוג.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתה, ברחוב הרב כהנמן 93 בבני ברק.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.