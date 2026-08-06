ועידת חינוך בירושלים במעמד גדולי ישראל

'מרכז האזינו' קיים בירושלים את ועידת החינוך השנתית שלו, בהשתתפות מאות זוגות הורים מרחבי הארץ. הוועידה הוקדשה לנושא מרכזי בחינוך הילדים – איכות השיח והתקשורת בין הורים לבניהם ובנותיהם.

בין המשתתפים נמנו מרנן ורבנן הגאון הרב דב לנדו שליט"א והגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, לצד ראשי ישיבות – הגאון רבי דוד כהן שליט"א והגאון רבי יצחק אייכנשטיין שליט"א. כמו כן נשאו דברים הרב שלמה ריין, הגאון רבי משה בלוי, הגאון רבי טוביה פולק, ד"ר אבידן מילבסקי, ד"ר ניתאי מלמד, ויו"ר ומייסד המרכז הרב אלחנן גרוסבוים.

בהמשך היום התקיים רב-שיח מיוחד בהשתתפות רבני המרכז – הגאון רבי חיים ויסבלום, הרב אבידן מילגרום והרב שמעון אורלנסקי, בהנחיית הרב יחזקאל גליק. הרב-שיח התמקד בשאלות מעשיות העומדות בפני הורים בימינו.

במהלך יום העיון הוצגו כלים מעשיים ליצירת קשר של אמון, הקשבה והשפעה חינוכית בתוך הבית. הדגשים המרכזיים היו כי שיח אמיתי והקשבה מעמיקה מהווים יסוד להעברת ערכי תורה, לחיזוק הסמכות ההורית ולהעמקת הקשר בין ההורים לילדיהם.

המשתתפים קיבלו ערכה מקצועית הכוללת מגזין עם דברי גדולי הדור בנושאי חינוך, וכן משחק קלפים ייחודי שפותח במיוחד לעידוד שיח ותקשורת בבית תורני.