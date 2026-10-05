מעמד מיוחד של שמחת חג התקיים בימי החג בסוכתו של המרא דאתרא דנוף הגליל, הגאון הרב מנחם מנדל נחשון שליט"א. רבני הקהילות מכל החוגים והעדות בעיר התכנסו יחדיו לשמחת החג, בביטוי נדיר לאחדות שמאפיינת את העיר מאז בחירתו של הרב נחשון לתפקיד לפני חודשים ספורים.

בין המשתתפים במעמד: הרב דני סיגליס, ראש ישיבת ההסדר בעיר; הרב אהרן זאב פישר, רב הקהילה הליטאית בשכונה הצפונית; הרב יוחאי גרוסברג מרבני קהילת תורת החיים; הרב נעם קריספיל, רב קהילת בני מנשה בשכונה הדרומית ומרבני הגרעין התורני; הרב אוריאל שלומי, רב קהילת בני מנשה בשכונה הצפונית; הרב דוד מנשה, ראש מתיבתא בישיבת ההסדר ורב בית הכנסת אחדות ישראל; הרב ברוך שלמה לייב רבינוביץ, האדמו"ר מביאלא הר יונה; והרב שמואל מקמל, ראש מתיבתא בישיבת חב"ד ומו"ץ.

הגאון הרב נחשון נבחר לכהן כרב העיר נוף הגליל בתמיכה רחבה ומרשימה של כלל הקהילות ורבני העיר. מאז כניסתו לתפקיד, הוא מקיים באופן קבוע מפגשים חודשיים של פורום רבני העיר, שבהם נדונים נושאים מרכזיים לחיזוק היהדות והקהילה בעיר. המעמד בסוכה משקף את רוח האחדות והשיתוף פעולה שהרב נחשון מוביל מאז כניסתו לתפקיד.