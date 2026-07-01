"אני רק התחלתי איתו": ההתכתבויות הסודיות בליל התקיפה באיראן נחשפות

דיווח שנחשף הערב (רביעי) בחדשות 13 מציג תכתובות פנימיות מתוך לשכת ראש הממשלה, החושפות את הקשר המקצועי ההדוק וההנחיות הישירות שניתנו לאלי פלדשטיין, מי ששימש באותה העת כדובר ויועץ בלשכה, על ידי ראש הסגל צחי ברוורמן.

מדובר בהתכתבויות מתוך הלילה הדרמטי בחודש תשרי תשפ"ה, הלילה שבו יצאה מדינת ישראל למבצע "ימי תשובה" – תקיפה אווירית נרחבת ומורכבת בשטח איראן, שבה השתתפו עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר שתקפו מטרות צבאיות, מערכות הגנה ומפעלים לייצור טילים בתגובה למתקפת הטילים הבליסטיים ששיגרה הרפובליקה האסלאמית קודם לכן.

על פי הדיווח, בעוד הדרג המדיני ומפקדי הצבא מנהלים את המבצע מורט העצבים מהבור בקריה, פלדשטיין עקב באדיקות אחר הדיווחים השונים בכלי התקשורת וביקש מהדרג הממונה הנחיות כיצד לפעול במישור הדוברותי.

מהחשיפה עולה כי ברוורמן הנחה את פלדשטיין באופן מפורש לתדרך את העיתונאים נגד שר הביטחון דאז, יואב גלנט, וזאת בעקבות תמונה שיצאה באותן שעות מלשכתו של שר הביטחון בקריה, אשר נתפסה בעיני אנשי לשכת ראש הממשלה כ"פדיחה" הסברתית שיש למנף אותה תקשורתית.

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בציר הזמן של חילופי ההודעות, שלח פלדשטיין לראש הסגל ברוורמן צילום מסך המלווה בתמונה שבה נכתב כי ישראל תוקפת באיראן, ושאל אותו באופן ענייני: "לצאת לקריה?". ברוורמן השיב לו: "לא, תנוח".

בהמשך ביקש פלדשטיין לדעת אם התקבלו ההחלטות הרשמיות ושאל: "היה קבינט טלפוני?", ועל כך השיב לו ראש הסגל בחיוב: "כן". פלדשטיין הגיב למשמע הדברים במילה "אש", וזמן קצר לאחר מכן הבחין באותה תמונה שלשכת ראש הממשלה ביקשה לבקר.

היועץ פלדשטיין מיהר להעביר את הצילום המדובר לברוורמן, וזה השיב לו בהנחיה ממוקדת וחד-משמעית: "תתדרך על זה". פלדשטיין אישר את קבלת הדברים והשיב: "ברור".

בהמשך הלילה, שלח ראש הסגל תיעוד של אחד הפרסומים שכללו את הביקורת שנוצרה, ועל כך השיב לו פלדשטיין: "תן לעבוד, אני רק התחלתי איתו".