ברוך דיין האמת: בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת בריינדיל לאה כהנא ע"ה, אלמנת האדמו"ר רבי צבי הירש כהנא מזידיטשוב ספינקא זצ"ל, והיא בת 65 בפטירתה.

הרבנית ע"ה נולדה כבתו השנייה של האדמו"ר מטשאקווא זצ"ל, ולאמה הרבנית חיה שרה ע"ה (בתו של הגאון רבי שמואל שמעלקא גינסבערג זצ"ל, רבה של אורניוש מעדריעש). בבית גדול זה ינקה את יסודות חייה בחסידות ובצדקות.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול, האדמו"ר רבי צבי הירש כהנא מזידיטשוב ספינקא זצ"ל (בנו של האדמו"ר רבי אלתר כהנא זצ"ל), שנפטר בשנת תשע"ה לאחר ייסורים קשים. יחד הקימו בית של תורה, חסד והנהגה חסידית בדרך אבותיהם.

מכריה מספרים על אישה יראת ה' מרבים, שחייה היו מסכת שלמה של תפילה ואמונה. "היא הייתה שופכת דמעות כמים בתפילותיה הזכות, תמיד עם ספר תהילים ביד", מספרים במשפחה. הרבנית נודעה כאשת חיל שעמדה לימין בעלה בהנהגת החצר וחינכה את בניה וצאצאיה לדורות ישרים ומבורכים.

בשנים האחרונות נחלשו כוחותיה והיא התמודדה עם מחלה קשה בקבלת ייסורים באהבה. הבוקר, כשהיא מוקפת בבני משפחתה, השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.

המנוחה הותירה אחריה את בניה, האדמו"רים מזידיטשוב ומטשאקווא, ושלושה חתנים המפארים את כרם בית ה' לצד צאצאים רבים ההולכים בדרך התורה. הרבנית היא אחותה של הרבנית גשטטנר ע"ה שנפטרה לפני מספר שנים, ותבדל לחיים אחותה הרבנית טווערסקי תחי', אשת הרה"ג רבי יצחק יהודה טוערסקי.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

ת.נ.צ.ב.ה.