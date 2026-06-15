קהל רב וחסידים נטלו חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע וטעמשוואר, עם נכדת האדמו"ר מזוועהיל • במעמד 'קבלת הפנים' השתעשעו האדמו"רים עם הגביע הקדוש והמיוחס שעליו חרוטים השמות הקדושים • א. שטול מגיש תיעוד (חסידים)
תלמידי כיתות ד' מת"ת 'אהלי ספר' במודיעין עילית עלו למעונו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בבני ברק לרגל התחלת לימוד הגמרא • בביקור המרומם נרשמו רגעים יוצאי דופן של רגישות חינוכית מצד הרב במהלך הריקודים, לצד מבחן מקיף ב"אלו מציאות" • ומה ענה הגר"ש גלאי כשנשאל מאיפה הכוח להקשיב לכל פונה? • סיקור מיוחד ותיעוד (חרדים)
דאגה עצומה בעולם החסידות והחסד נוכח ההתדרדרות החמורה במצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, המאושפז בשבועות האחרונים • בשעה האחרונה חלה קריסת מערכות, ובחצרות החסידים קוראים לציבור לקרוע שערי שמים לרפואת רבי יצחק אריה בן חנה (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר כינס השבוע את אלפי חסידיו בשכונת וויליאמסבורג לכינוס חירום בענייני קדושה וצניעות • בדבריו הנוקבים העביר ביקורת חריפה על קהילות שמקפידות על חומרות, אך מקילות בקדושה • וגם: המתקפה נגד שליחת הבחורים לישיבות זרות, שגורמת לכך שלימים נשותיהם מקילות ראש בענייני הלבוש •תיעוד ענק וסיקור (חסידים)
קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרה"ג ר' יעקב אריה קוסטליץ, בנו של הגאון רבי נתנאל יצחק קוסטליץ רב דקהל מחזיקי תורה בבולטימור | בניגוד למנהג הרווח בחצרות הקודש, החתן בשמחה זו – בנו של הרה"ח ר' יוסף יהודה קראס מחשובי החסידים – אינו בנש"ק, אלא נמנה עם גדולי מצטייני הישיבה של דאראג, ולכן נבחר על ידי האדמו"ר כחתן לנכדתו | שמחת החתונה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק (חסידים)
בירושלים נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, עם בת הרב יהודה קאהן, בנו של הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' וחתנו של הרה"ג ר' יעקב יוסף לייפר מחוסט עמנואל | רגע ייחודי נרשם בעת עריכת הקניין כנהוג, כאשר החתן הרים את הצעיף הלבן של זקנו האדמו"ר לאות קבלת סדר הקניין (חסידים)
בהיכל בית המדרש טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרה"צ רבי ברוך טווערסקי, חתן האדמו"ר ממעליץ | בכיבודי הברית התכבדו הסבים המאושרים, שהסבו בהמשך לטיש לחיים מרומם בצוותא חדא (חסידים)
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
בבני ברק התכנסו המונים לסעודת הילולא מרכזית, במלאת עשור שנים להסתלקותו של אוהבם של ישראל, בעל הייסורים האדמו"ר ה'מאורי מרדכי' מזלאטשוב זצ"ל |במהלך הסעודה נשאו דברים: הדיין הגאון החסידי רבי אברהם יעקב איצקוביץ; האדמו"ר מקאליב; ממלא מקומו, אב"ד זלאטשוב, ועוד רבנים רמי מעלה, אשר העלו קווים לדמותו היוקדת והנשגבת של האי צדיק וקדוש (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ באלעד קידמו השבוע ברינה את פני האדמו"ר מויז'ניץ, שהופיע לביקור הוד בעיר וזאת לאחר תקופה ארוכה שלא ביקר במוסדותיו הק' ברחבי הארץ • במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את שמחת שבע הברכות לנכדתו בשילוב מעמד חצי יובל למוסדות החסידות בעיר • בסיום השמחה קם הרבי לריקוד נלהב והכריז מהי תפקידו של כל יהודי בעולם • סיקור ענק (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב 45, בת לחתנו הרה"צ רבי יעקב יצחק שטרנבוך, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, דומ"ץ בקהל מחזיקי הדת באנטוורפן. עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי משה מאסקאוויטש, בן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז בורו פארק (חסידים)
בחצה"ק קוזמיר ציינו עשרים שנה להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בטיש שערך האדמו"ר מקוזמיר השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בסיום הטיש עלה האדמו"ר לירושלים שם העתיר לרפואת מקורבו הנאמן שאושפז לאחר אירוע מוחי במירון | צפו בתיעודים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
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