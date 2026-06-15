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מאות החסידים צהלו

שמחה בחצרות הקודש; נכדי האדמו"רים ממישקולץ וקוזמיר באו בברית הנישואין

בקול צהלה ורינה נחגגה שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממישקולץ בן לחתנו הרב יחיאל זוננבנד בן הגה"צ ר' דב, עם הכלה נכדת האדמו"ר מקוזמיר בת לחתנו הרב אליעזר זוסיא גרינוולד (חסידים)

שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)

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