אבלים וחפויי ראש, ליוו היום המונים למנוחת עולמים את בנש"ק הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל, רב בית המדרש וואסלוי בבני ברק, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתנו של האדמו"ר מבוהוש, שהסתלק בדמי ימיו בגיל 47 בלבד לאחר ייסורים קשים.

מסע הלוויה הכואב יצא מבית המדרש וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק, שהיה צר מלהכיל את המוני המלווים. בתחילת מסע הלוויה נאמרו פרקי תהילים ברגש רב. עקב יום ראש חודש שבו לא נוהגים לשאת הספדים, נשאו הרבנים דברי פרידה קצרים ומעוררים בלבד.

ראשון הדוברים היה הגאון רבי יצחק שמואל שווארץ, רב בית הכנסת 'חיסדא', שביכה את האבידה הגדולה של העיר בני ברק. לאחר מכן נפרד בשם המשפחה ובשם מתפללי בית המדרש אחיו של המנוח, הרה"צ רבי יצחק הלפרין, בדברים שקרעו את לב השומעים. בתום דברי הפרידה אמרו הבנים קדיש, ומיטתו של המנוח יצאה לעבר ביהמ"ד הגדול בוהוש.

על יד בית המדרש הגדול של חסידות בוהוש ברחוב חגי נפרד ממנו הגאון הרב בנימין טוביאס, רב קהילת בוהוש, ולאחריו דיבר בכאב עצום הגאון רבי דוד פיינשטיין, ראש ישיבת 'בית יהודה'.

רגע קורע לב ומצמרר במיוחד נרשם כאשר הבנים היתומים הצעירים ניגשו לומר קדיש מול המיטה. בין הבנים בלט החתן הצעיר, שלא עברו עדיין שלושים יום מאז שזכה שאביו המנוח זצ"ל יוליך אותו תחת החופה בשארית כוחותיו האחרונים – וכעת עמד שוב, הפעם כדי להיפרד מאביו לתמיד. הקהל כולו פרץ בבכי תמרורים ולא נותרה עין אחת יבשה.

בין קהל האלפים שליווה את המיטה לאורך רחובות בני ברק וגבעתיים נצפו גדולי האדמו"רים ורבני השושלת לבית רוז'ין, ובהם האדמו"רים מבאיאן וסאדיגורה, לצד האדמו"רים משבט הלוי, ביאלה רמת אהרן, ועוד רבים מבני המשפחה המפוארת.

משם יצא מסע הלוויה לעבר בית החיים נחלת יצחק בגבעתיים, שם נטמן הרה"צ רבי חיים דב זצ"ל לקול בכיים של בני המשפחה ומאות החסידים, בסמיכות למקום קבורת אבותיו הקדושים.