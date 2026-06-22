ללא רעש תקשורתי נערך מעמד צנוע ומיוחד בחדרו של האדמו"ר מסאטמר בווילאמסבורג. במהלך המעמד, הפתיע הנגיד ואיש השלום הנודע, ר' ליפא פרידמן, כאשר העניק תרומת ענק כפולה בסך כולל של 3.5 מיליון דולר עבור מוסדות סאטמר בקרית יואל שבמונורו.

הנגיד בחר להקדיש את שני חלקי התרומה חסרת התקדים כאות הוקרה, הערכה וכבוד לאביו המשמש בקודש (הגבאי) המיתולוגי, הנודע של חצר הקודש סאטמר, רבי משה פרידמן.

התרומה האדירה חולקה לשני חלקים בתוככי אימפריית מוסדות החסידות בקריית יואל:

החלק הראשון: רכישת זכות ההנצחה לחדר האוכל המרכזי של הישיבה, אשר ייקרא מעתה "היכל משה פרידמן משב"ק". ההיכל המפואר מוקם בימים אלו בתוך "בנין יואל לנדא" ההולך ונבנה בקרית יואל. יצוין כי תרומה זו ניתנה גם כאות הוקרה מיוחד של הרב ליפא פרידמן לידידו הקרוב, הנגיד ר' יואל לנדא.

החלק השני: רכישת זכות השם לכל שטח המוסדות (מולטי-אקר) הממוקם ברחוב "לארקין דרייב" בקרית יואל – קומפלקס חינוכי ענק שבין כתליו מתחנכים למעלה מ-2,000 מתלמידי החסידות. השטח כולו ייקרא מעתה: "שיכון משה פרידמן משב"ק.

באירוע המצומצם נכחו צמרת החסידות והנהלת המוסדות. לצד האדמו"ר מסאטמר, פיארו את שולחן המזרח בניו של הרבי, הגה"צ אב"ד סאטמאר ירושלים והגה"צ אב"ד סיגוט.

כמו כן השתתפו אביו של התורם המשב"ק ר' משה פרידמן, הנגיד ר' יואל לנדא, וראשי הנהלת המוסדות בקרית יואל בראשות ראש הקהל ר' מענדל שווימר, ומנכ"ל המוסדות ר' משה אליהו אסטרייכר, אשר הודו בחום לנגיד על תמיכתו בהחזקת התורה וחינוך הדור הצעיר בחסידות.