בבלי
אות חיזוק

בדרך לבית החולים; הרבי מגור הורה לנהגו להצטרף לשיירת המחאה האדירה

לקראת מחאת הרכבים האדירה שתשתק את המדינה, הרבי מגור אשר עשה הבוקר פעמיו אל עבר בית החולים בתל אביב, הורה לנהגו האישי להצטרף עם רכבו למחאה • לצד זאת, עוד רבנים וראשי ישיבות ישתתפו במחאה ויביעו כאבם הרב לנוכח הפגיעה בלומדי התורה (חסידים)

האדמו"ר מגור ביציאה מבית החולים (צילום: ארכיון )

בחצר הקודש גור הופתעו הבוקר לשמוע הוראתו בקודש של , לנהגו האישי לקראת מחאת הרכבים האדירה למען אסירי עולם התורה.

ל'בבלי' נודע כי האדמו"ר מגור הגיע הבוקר אל בית החולים "מדיקל סנטר" בתל אביב, לצורך השלמת הטיפול הרפואי בעיניו, אותו החל בתקופה האחרונה.

כזכור, רק לפני כחודש ימים עבר האדמו"ר טיפול רפואי בעיניו, שלאחריו שהה לצורכי מנוחה בהרצליה למשך שבוע ימים.

לדברי החסידים, הבוקר פנה הרבי לנהגו, הרה"ח ר' אברהם טיפנברון, והורה לו לקחת את הרכב ולהצטרף למחאת הרכבים הגדולה שתתקיים היום.

הוראתו של הרבי לנהגו להצטרף לשיירות הענק לכיוון כלא 10, ניתנה כאות חיזוק וגיבוי מוחלט ללומדי התורה ולאברכים השרויים בצער ובמעצר.

'בבלי' ימשיך לעקוב ולדווח דיווחים שוטפים ממחאת הרכבים.

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