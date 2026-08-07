( צילום: עקיבא שיינברגר )

בכ' במנחם אב תשפ"ו, יום ההילולא ה-82 של הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, עלו המוני חסידים לציונו הקדוש בקזחסטן. מספר המשתתפים השנה היה גבוה במיוחד, כאשר חסידים מכל רחבי תבל התכנסו במדינה המוסלמית לציון הצדיק שנעצר בשל הפצת היהדות, עונה ונשלח לגלות, ושם נפטר לאחר שנים.

כבר ביום רביעי שלפני שבת קודש החלו ההמונים להגיע לאלמא אטא. האורחים התאכסנו במלונות ובמערך האש"ל שהקים הנדיב ר' אבי שאולזון, המממן את העלייה השנתית זו שנים. שלוחי הרבי לקזחסטן, בראשות הרב ישעיה אלעזר כהן שליט"א, רבה של המדינה, קיבלו את פני המגיעים. במשך שבת קודש התוועדו האורחים עם משפיעים שליט"א ולמדו מתורתו הקדושה של בעל ההילולא. ביום ראשון בבוקר המריאה מנתב"ג טיסת צ'ארטר מיוחדת לאלמא אטא, ועליה מאות חסידים: רבנים, שלוחים, משפיעים ומשלחת גדולה של ראשי הכוללים ברשת 'תפארת זקנים לוי יצחק' שייסד הרבי זי"ע לזכר אביו. המטוס שהסיע את החסידים היה איירבוס A330 של חברת 'ישראייר'. את הטיסה המיוחדת ניהלו הרב יהודה בלוי והרב יוסף יצחק ניאזוב, שהתמסרו להצלחת מסע הבזק בן עשרים וארבע השעות. האדמו"ר מניקלשבורג מארח אלפי נופשים בבלי | 30.07.26 לקראת ראש השנה: חסידי ברסלב הפגינו אמש בנתב"ג חיים כהן | 30.07.26 עד לאחרונה, הנסיעה לציון בעל ההילולא בקזחסטן הייתה כרוכה במסעות מפרכים, טיסות חיבור ארוכות והמתנות מייגעות בשדות תעופה. היוזמה הנוכחית, בשנתה השנייה, אפשרה הגעה ישירה ונוחה לציון הקדוש, כאשר המתפללים מגיעים רעננים לתפילות ולימוד בתורת בעל ההילולא. הרב ניאזוב מוועד המסדר שע"י 'תפארת זקנים לוי יצחק' מסר כי ההחלטה על חכירת מטוס האיירבוס נבעה מהבנה שהביקוש השנה צפוי להיות גבוה במיוחד. "אנו רואים כיצד החסידים צמאים לקיים 'בן יכבד אב' בהידור", אמר. במהלך הטיסה התקיימה התוועדות מעופפת. הנוסעים למדו והתוועדו בתורתו העמוקה של בעל ההילולא, שכידוע שילבה נגלה ונסתר בצורה נפלאה, באמצעות חוברות לימוד מיוחדות שחולקו לכל נוסע. בשעת ערב של ליל יום ההילולא נחתה טיסת הצ'ארטר, ולאחר התארגנות מהירה השתלבו הנוסעים בהתוועדות המרכזית.

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בהתוועדות המרכזית נשמעו דברי התעוררות וחיזוק מרבנים ומשפיעים. הנגידים ר' אבי שאולזון ור' לוי לבייב נשאו דברים על החיבור והקשר האישי שלהם לדמותו של בעל ההילולא, אביו של הרבי זי"ע.

רגע מיוחד היה כאשר עלתה על הבמה משלחת גדולה של ראשי הכוללים 'תפארת זקנים לוי יצחק' מארץ הקודש ומהעולם כולו, שהגיעו במיוחד ליום ההילולא. הם העניקו תעודת הוקרה לנגיד ר' לוי לבייב, פטרון הכוללים לזכרו של רבי לוי יצחק זצ"ל.

לאחר המעמד, בשעת לילה מאוחרת, עלו ההמונים לציון הקדוש לשאת תפילה. לאורך כל שעות הלילה התוועדו האורחים עם משפיעים ושלוחים.

"יישר כח ענק למארגנים", כתבו הנוסעים, "כבר שנה שנייה שאתם מביאים לנו את הזכות הזאת, והכל בדקדוק עד לפרטים הקטנים ביותר ובהרחבה. אי אפשר להתעלם מהאווירה המיוחדת בצ'ארטר, יושבים שם כולם באופן של לב אחד".

נוסע נוסף כתב: "יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה, היה מסודר ומאורגן להפליא".

רב קהילה הגיב: "תודה רבה בשמי ובשם כל הקהילה שהתפללנו עבורם, יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם מתוך שפע גשמי, שפע רוחני, בריאות ושמחה".

עוד נוסע כתב: "יישר כח לכל המנהלים והמסייעים בגופם ובממונם לכבודו של רבי לוי יצחק זצ"ל, ובפרט למנהל בפועל של כל הרישום והסידורים הטכניים, הרב יוסף יצחק ניאזוב שיחי', שהיה קשוב וזמין בכל שעה ביום לתת מענה מהיר לכל שאלה ובעיה. שבעל ההילולא ימלא כל משאלות ליבכם בכל המצטרך.

"הייתה חוויה מיוחדת, אווירה של 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד', בהתוועדויות ספונטניות לאורך כל הטיסה, חיבור של חסידים, שלוחים, גבירים ודור העתיד, שכולם במטרה משותפת אחת באחדות. ויהי רצון שכל הפעולות יוסיפו ויחזקו את הקשר בין כל החסידים ואנ"ש, ונזכה בקרוב לגאולה שלימה תיכף ומיד ממש".

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )