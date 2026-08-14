ביקור קודש מיוחד התקיים השבוע ברמת בית שמש ד', כאשר מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א הגיע לבקר את בני הקהילה המקומית, העומדת בראשות בנו הרה"צ רבי יואל קאהן שליט"א. הרבי שליט"א, המכנה את השכונה בשם "עיר העליון", עצר במקום בעת שובו ממעון הנופש בקריית מעזריטש שבהר יונה לביתו בירושלים עיר הקודש.

בפתח הביקור קיבלו את פני הרבי שליט"א מאות ילדי החסידות בשירה ובזמרה. לאחר מכן ערך האדמו"ר שליט"א טיש מיוחד ברחוב, במקום המיועד לבניית בית המדרש החדש של הקהילה.

במהלך הטיש נשא הרבי שליט"א דברי קודש, ובהם הביע התפעלות עמוקה ממסירות הנפש של אברכי הקהילה. האדמו"ר שליט"א שיבח את האברכים שקיבלו על עצמם התחייבויות כספיות גדולות, המגיעות למאות אלפי שקלים, לצורך מימון בניית בית המדרש.

כמו כן, הרבי שליט"א הרחיב בדברי שבח על בנו, מרא דאתרא של רמת בית שמש ד', והעניק לו ברכות לסייעתא דשמיא בהרחבת גבולי הקדושה ובכל מעשיו.

לתפילת מנחה נוצר מצב מיוחד: מאחר שהאדמו"ר שליט"א נוהג שלא להתפלל תחת כיפת השמים, נערכה התפילה בחניון של בניין סמוך.