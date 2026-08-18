שמחה והתרגשות רבה אחזה אמש בחסידי נדבורנה בעיר בית שמש, כשהרבי הגיע לבית המדרש שברמת בית שמש ד' לקבלת קהל קודם לימים הנוראים.

הרבי התפלל תפילת ערבית בהיכל בית המדרש, ולאחר מכן קיבל את פני החסידים במשך שעות ארוכות. האדמו"ר בירך כל אחד מהנכנסים בברכת קודשו, והעניק לכל מקבל פנים צלוחית דבש במאור פנים לקראת השנה החדשה.

בין המתקבלים נכנסו עסקני קרן הבניין של בית המדרש, אשר הציגו בפניו את תוכניות הרחבת המבנה. האדמו"ר שאל והתעניין בהתקדמות עבודות הבנייה, וכן בהתפתחות הקהילה בכלל. בשנה האחרונה הצטרפו לשכונה אברכים רבים נוספים מבני החסידות, והוקמו מניינים, שיעורי תורה וארגוני חסד ותמיכה למען הקהילה.

כמו כן התקבלו מספר רבני רמת בית שמש ד', ביניהם הגאון רבי חיים יצחק רובנשטיין, הגאון רבי יצחק מאיר שפירא והגאון רבי שלמה גשטטנר.

בנוסף, נכנסו לקבלת פנים שלוחי דרבנן בראשות ראש העיר הרב שמואל גרינברג, סגן ראש העיר הרב שמעון גולדברג ונציגים נוספים מהנהלת העיר.