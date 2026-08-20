מעמד מרגש ומרומם התקיים בהיכל בית המדרש החדש של חסידות מודז'יץ בבני ברק, כאשר מאות חסידים התכנסו לציון סיום מסכת ראש השנה. הסיום נערך במסגרת תקנת 'עמוד הקהילה' שייסד האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א לעידוד לימוד התורה בקרב הציבור.

הרב שמואל יעקב קרימלובסקי מביתר ניהל את המעמד והאיר את עיני הקהל במהות השמחה המיוחדת המאפיינת את המסיימים והלומדים. לאחריו נשא דברים בנו של האדמו"ר, הרב שמואל אליהו טאב, חבר הנהלת 'יודעי תורתך', שדיבר על מעלת הלימוד במסכתות העוסקות בעניני דיומא והדגיש את החשיבות הרבה של קביעות בעיתים לתורה ללא כל פשרות.

המשפיע הרה"צ חיים יצחק קאפ, שהגיע כאורח מכובד, עורר את הלבבות בדבריו על גודל מעלתם של עמלי התורה והביא סיפורים מבעלי המעשה על שעת הרצון המיוחדת הטמונה בשעת הסיום.

הרגע המרגש ביותר במעמד היה כאשר האדמו"ר שליט"א עצמו ערך את הסיום. לפני אמירת ההדרן, פתח האדמו"ר בקול חנוק ומלא רגש באמירת 'שיר המעלות' לרפואה שלימה של נכדו התינוק. הבכי שפרץ מגרונו של האדמו"ר ריגש את כל הנוכחים. עם סיום הקדיש, פרצו הריקודים בהיכל בשמחה של מצווה אמיתית.

בהמשך המעמד חילק האדמו"ר בקבוקי יין לציבור לאמירת "לחיים". הכבוד לפתוח את מסכת יומא הוענק לבנו של האדמו"ר, ראש הישיבה הרה"צ אהרן יהודה משה טאב, שעורר בדבריו על ההכנה הראויה לימים הנוראים.

בדברי הקודש המרכזיים שלו עמד האדמו"ר על כך שכלל בני הקהילה המתכנסים יחדיו יוצרים דבוקה אחת של מסיימים, ובירך את הציבור שבזכות התחלת הלימוד במסכת יומא יזכו כולם לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.