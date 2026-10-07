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ברכה עד בלי די

"עד שיבלו שפתותיכם": שעה של שירה בהקפות שניות בפרמישלאן

האדמו"ר עורר את החסידים בשירת "והריקותי לכם ברכה" במשך שעה ארוכה לאחר הבדלה, בהתלהבות עצומה שהדביקה את כלל החסידים | תיעוד מרגש מבית המדרש בבני ברק

הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד| צילום: צילום: י. פריד

בצאת חג הסוכות, שמחת תורה והושענא רבה, התקיים מעמד ההקפות שניות בחצר הקודש פרמישלאן בבני ברק. האדמו"ר שליט"א ערך את המעמד בהיכל בית המדרש הגדול, בהשתתפות כלל החסידים שנהרו למקום.

רגע השיא של המעמד הגיע מיד לאחר ההבדלה, כאשר פרצה שירת "והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די". באותו רגע התלהב האדמו"ר שליט"א בהתלהבות יתרה, ועורר את החסידים לשיר בעוז ובשמחה.

החסידים, שנדבקו בדבקותו הקדושה של האדמו"ר שליט"א, שרו את המילים "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די" שוב ושוב במשך עשרות פעמים רצופות. השירה נמשכה כשעה ארוכה, כשבלב כל אחד מהם נישאה תפילה שאכן כך יהיה בעזרת ה' – שהברכה תוריק עליהם עד שיבלו שפתותיהם מלומר די.

המעמד המרומם הותיר רושם עמוק על כלל המשתתפים, שזכו לחוות רגעי התעלות והתלהבות קדושה בצל קודשו של האדמו"ר שליט"א. הקפות שניות דומות התקיימו גם בחצרות חסידיות נוספות ברחבי הארץ בצאת החג.

האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בנענועים | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרמישלאן | צילום: י. פריד (צילום: י. פריד)

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