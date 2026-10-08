ימי החג עברו בהתעלות רבה על חסידי מונקאטש, שזכו להסתופף בצילו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק. החסידים השתתפו בעבודת הנענועים, בשולחנות הטהורים ובימי הושענא רבה ושמחת תורה.

אך בעוד העולם היהודי כולו מדבר על הנס הגלוי שהתרחש בטיסה מדובאי לארץ, שבה כמעט אירע אסון כבד, הפכה בקרב חסידי מונקאטש לשיחת היום אפיזודה מיוחדת במינה: בדיוק בזמן שהתחוללה הדרמה באוויר, ערך האדמו"ר מעשים יוצאי דופן שלא כהרגלו – עובדה שהפתיעה את החסידים עד מאוד.

באותו לילה, כאשר השעה בארצות הברית הייתה מאוחרת, ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור לכבוד אושפיזא דאהרן בסוכה הגדולה בחצר הקודש בבורו פארק. השעה הייתה כשלוש לפנות בוקר – עובדה חריגה בפני עצמה, שכן בשעות כאלו אין האדמו"ר נוהג לערוך טישים. במהלך הריקודים פתח האדמו"ר בשירת "לעושה נפלאות גדולות", שקע בהרהורים ועודד את השירה בעוצמה.

רק מאוחר יותר, כאשר התפשטה הידיעה על הנס הגדול שהתרחש במטוס מדובאי, החלו החסידים להבין את המתרחש. התברר כי בדיוק באותן דקות קריטיות, שבהן מאות נוסעים היו נתונים בסכנת חיים ממש, עורר האדמו"ר רחמי שמים באמצעות הניגון הקדוש והתנועות הנשגבות שנמשכו הרבה מעבר לזמן הרגיל. בדרך נס, ניצלו כל הנוסעים, והחסידים נותרו משתוממים נוכח השעה המאוחרת וההנהגה המיוחדת שהתבררה בדיעבד כהצלת עולמות.